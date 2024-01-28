«الزعيم» يستعد لـ«الأبطال» بالوديات والوجوه الجديدة

معتز الشامي (دبي)

يواصل العين، التدريبات على ملعبه، استعداداً لـ «الودية» الثالثة أمام الأخدود السعودي يوم الجمعة المقبل، على استاد خليفة بن زايد، ويأتي المعسكر المفتوح لتجهيز الفريق للاستحقاقات المحلية والقارية في الفترة المقبلة، ويدخلها «الزعيم» بقوة وتركيز، على أمل زيادة التجانس والانسجام بين جميع اللاعبين، خاصة الوجوه الجديدة الذين يهتم الجهاز الفني بقيادة هيرنان كريسبو بمنحهم الفرصة، واستغلال فترة التوقف الدولي، من أجل علاج السلبيات التي ظهرت في أداء البنفسج خلال مشواره بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

ويستعد العين للمنافسات المحلية والقارية، حيث يلتقي اتحاد كلباء في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» 9 فبراير المقبل، كما حدد الاتحاد الآسيوي المواعيد الجديدة لدور الـ 16 من دوري الأبطال أمام ناساف الأوزبكي ليقام الذهاب 14 فبراير بدلاً من 13 فبراير، وتكون مباراة الذهاب في أوزبكستان، والعودة 21 من الشهر نفسه على استاد هزاع بن زايد، وهي المحطة الأهم التي يمنحها «الزعيم» أهمية قصوى في مشوار التحضيرات، حيث استعان كريسبو بالوديات لتطوير أداء اللاعبين.

وخاض «الزعيم» وديتين، الأولى الأسبوع الماضي أمام ظفار العُماني، وفاز بـ «ثلاثية»، والثانية مع التعاون السعودي، خسرها 1-3، وسجل لابا كودجو هدف «البنفسج».

ومنح كريسبو الفرصة في مباراة التعاون، لبعض العناصر الشابة والوجوه الجديدة التي يتم إدخالها مع التشكيلة الأساسية للفريق، ويسعى المدرب لزيادة عامل الانسجام والتجانس والتفاهم بين الجميع، ورفع كفاءة البدلاء، بما يؤهل الفريق للمنافسات المقبلة، عند عودة لاعبي «القوام الأساسي»، بعد انتهاء المشاركات القارية والدولية للمنتخبات.

ولا يهتم الجهاز الفني بنتائج «الوديات»، بقدر التركيز على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، خصوصاً مع طول فترة التوقف، التي تحتاج إلى التدرج في الكثافة التدريبية، بجانب العمل على تأهيل أكثر من لاعب، يمكن استغلالهم في المشوار الطويل الذي يخوضه الفريق، سواء على الجبهات المحلية، سواء الدوري أو كأس رئيس الدولة، أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن التركيز على الهدف الأهم، وهو المنافسة في دوري الأبطال، لبلوغ نهائي البطولة، خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه العين خلال النسخة الحالية، وأصبح أول فريق يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 متصدراً لمجموعته.

وحقق العين مكاسب وإيجابيات من أول «وديتين»، لاسيما استعادة قدرات كاكو، وعمير أتزيلي وماتياس بالاسيوس، ويعتبر «الثلاثي» من العناصر الأساسية في تشكيلة كريسبو، بجانب سفيان رحيمي وباقي كتيبة «البنفسج» مع المدرب الأرجنتيني.

وفي مباراة التعاون، أشرك كريسبو كلاً من محمد بوسندة، بندر الأحبابي، درامان كوماري، كوامي أتون، إيريك جورجونيس، بلاسيوس، عبدالكريم تراوري، عمير أتزيلي، سفيان رحيمي، أليخاندرو كاكو ولابا كودجو، وفي الشوط الثاني منح الفرصة لكل من محمد شاكر، وسعيد جمعة، وفلاح وليد، وجوناتاس دا سانتوس، وسلطان الشامسي، وسولومون سوسو، وحميد محمد.