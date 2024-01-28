راشد عبدالله: دولية دبي للسلة حققت 80% من أهدافنا

علي معالي (دبي)

بدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة معسكره الجديد، استعداداً لتصفيات آسيا الشهر المقبل بلقاء منتخب البحرين يوم 23 من فبراير في المنامة، حيث يعسكر المنتخب لمدة 5 أيام في خورفكان، قبل أن يتوجه إلى المعسكر الخارجي في صربيا وتركيا، وتضم قائمة المعسكر الحالية 17 لاعباً هم: سعيد مبارك، قيس عمر، حامد عبداللطيف من نادي شباب الأهلي، وراشد أيمن، عبدالله محمد، عبدالعزيز خليفة، (الوصل)، وحسن عبدالله، مامادو ندياي، حمد عاشور، فيصل محمد (النصر)، وراشد سالم، راشد ناصر، جاسم محمد (البطائح)، عمر خالد، محمود وسيم، هزاع عمر (الشارقة)، وديماركو كريستيان.

وعبر راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعد الإيجابيات المختلفة التي تم تحصيلها من دولية دبي، وأن معسكر خورفكان الذي يستمر لمدة 5 أيام، ستكون فرصة الجهاز الفني فيه رائعة لتطبيق أفكار ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي نعتبرها تاريخية في مشوار المنتخب نحو العودة للمشاركة الآسيوية، والتي نغيب عنها منذ 2011.

وقال: سوف ينضم ثلاثي شباب الأهلي سعيد مبارك وقيس عمر وحامد عبداللطيف إلى المعسكر الأوروبي، بعد مباراة فريقهما في سوبر غرب آسيا، بعد لقاء المنامة، ضمن فرق المجموعة الثانية يوم 13 فبراير، وسوف يتواجدون مع المنتخب آخر 6 أيام فقط، وبالتالي سيكون معسكر خورفكان الحالي الفرصة الأمثل لجميع عناصر «الأبيض» لنتدرب معاً بشكل مثالي.

وأضاف: المعسكر الأوروبي من 5 إلى 20 فبراير، وينضم ثلاثي الأهلي يوم 14 فبراير في تركيا، ويلعب أول مباراتين في المعسكر من دون لاعبي شباب الأهلي، ولكنهم يتواجدون في مباراتي 16 و19 فبراير المقبل ضد طاجيكستان في تركيا في تجربتين قويتين.

وقال راشد عبدالله: الإيجابيات التي تحققت في دولية دبي أكثر بكثير من السلبيات، ومنها عودة اللاعبين للمستوى الطبيعي لمعدل اللياقة، بعد إصابة عدد كبير منهم خلال الفترات الماضية مثل مامادو ندياي، إضافة إلى راشد ناصر وجاسم محمد بعد انتقالهما من الشارقة إلى البطائح، حيث ظلا لفترة دون تدريبات مثالية وقوية، لمدة وصلت إلى شهر لعدم وجود تعاقد رسمي لهما مع أي نادٍ، وكان له تأثيره السلبي على مستواهما، ولكن نجح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة د.منير بن الحبيب في استعادتهما للمستوى الطبيعي ليكونا سلاحاً مهماً مع المنتخب في الفترات المقبلة، بعد خوضهما معدلات لعب وأداء مناسبة في دولية دبي.

وأضاف: محمود وسيم فقط عانى من إصابة منذ بداية البطولة بإصابة نتيجة جهد زائد، ولكنه يتعافى حالياً، وسيكون في مستواه الطبيعي خلال معسكر خورفكان، والسلبيات التي يمكن حصرها في عدم تفريغ اللاعبين بالشكل الكامل للمنتخب خلال دولية دبي، حيث كانت هناك عناصر تأتي من دوامها أو ارتباطها بعمل على موعد المباريات أو التدريبات دون الاندماج الكامل مع بقية العناصر، ومع اكتمال عناصر المنتخب في نهاية البطولة بدأ المستوى يرتقي لما كنا نصبو إليه، وفي معسكر خورفكان ستكون كل العناصر متواجدة معنا للمرة الأولى.

قال راشد عبدالله: حققنا الاستفادة بنسبة 80% من دولية دبي، وتبقى نسبة 20% سوف تتحقق في معسكري خورفكان وأوروبا، لكي نصل إلى المحطة الأولى في التصفيات القارية ضد البحرين بنسبة 100%، وهذا بتعاون اللاعبين مع الجهازين الفني والإداري لإظهار الصورة الجميلة للسلة الإماراتية.

ووجه راشد عبد الله الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات برئاسة عبداللطيف الفردان، وقال: لم يرفضوا طلباً للجهاز الفني من أجل إعداد المنتخب للتصفيات القارية بالشكل المناسب، وتم اعتماد كل ما نطلبه، وهذا يمثل نقلة كبيرة في إعداد المنتخب والمستوى الذي وصل إليه، وهذا ما لم يتحقق منذ سنوات طويلة في مسيرة هذا الجيل من اللاعبين، ومنذ 7 سنوات لم نسر على مثل هذا البرنامج الحالي.