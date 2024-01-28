8 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الريشة الطائرة»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخب الريشة الطائرة، اليوم، إلى السعودية، للمشاركة في البطولة العربية للشباب والعموم التي تستضيفها الرياض، وينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة تحت إشراف الاتحاد العربي.

وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة، هي الإمارات، والسعودية، سوريا، جزر القمر، الكويت، قطر، البحرين، الأردن، العراق، لبنان، فلسطين، جيبوتي، تونس، مصر، الجزائر وليبيا. وتترأس نورة الجسمي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وفد منتخبنا الذي يضم 8 لاعبين، بواقع 4 ضمن فئة العموم، هم مريم البلوشي، هند الهلالي، محمد علي فلامرزي، ومحمد سالم المزروعي، و4 لاعبين تحت 19 عاماً، هم عبد العزيز محمد يحي، محمد خلفان المزروعي، غدير الظاهري، وفرح الحجي، إضافة إلى حسين الأميري مدير البعثة.

ويتطلع منتخبنا إلى حصد النتائج الإيجابية، وكسب المزيد من الخبرة في المشاركات الخارجية، والاحتكاك مع المنتخبات القوية مثل مصر والجزائر والأردن وسوريا والعراق والبحرين والسعودية. وتعد البطولة العربية للشباب والعموم التي تسجل أول مشاركة لكل من جزر القمر وجيبوتي بعد انضمام الدولتين لعضوية الاتحاد العربي للريشة الطائرة، ثمرة الجهود التي يبذلها الاتحاد في العهد الجديد لديمومة البطولات العربية، وتطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي.