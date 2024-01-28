الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راشد بن حميد يلتقي رؤساء بعثات «بارالمبية غرب آسيا»

راشد بن حميد أثناء استقبال ضيوف الدورة (وام)
29 يناير 2024 01:07

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
منتخب «سلة الكراسي» يهزم البحرين في «بارالمبية غرب آسيا»
7 ألعاب تدشن منافسات «بارالمبية غرب آسيا»

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رؤساء بعثات الدول المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثالث من شهر فبراير المقبل.
ورحب الشيخ راشد بن حميد، خلال اللقاء، بضيوف الشرف من المملكة العربية السعودية والبحرين ممثلين في الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي، والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفهد القباع، مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المحافل الخاصة بالألعاب البارالمبية دائماً ما تشهد تنافساً كبيراً ومستويات فريدة من نوعها تتجلى فيها عزيمة الأبطال وإصرارهم على مواصلة العطاء، وقبول التحدي في ميادين المنافسة الرياضية مع أقرانهم الرياضيين من مختلف الدول المشاركة الذين وثقوا في قدراتهم وتفوقوا على أنفسهم وأثبتوا أن تحقيق النجاح والتميز أقوى من كل الظروف والتحديات التي تواجههم.
وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها هذه الفئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ تقام فعاليات هذه الدورة في إمارة الشارقة للمرة الثانية، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية؛ بناءً على ما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة تستوعب جميع الفعاليات الرياضية على تعدد أنواعها.
وعلى هامش حضوره جانباً من المنافسات؛ استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع عدد من ضيوف ورؤساء بعثات الدول أبرز الموضوعات والمستجدات على الساحة الرياضية بوجه عام، بما في ذلك الجانب الخاص بالرياضة البارالمبية، باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الرياضية العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عام 2024 هو الأهم في أجندة جميع الرياضيين بصفة عامة لاسيما وأنه يشهد إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام الجاري.
وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة المنظمة العليا للدورة، بمناسبة الانطلاقة الناجحة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يؤكد ثقة المؤسسات والمنظمات الرياضية القارية والدولية في كفاءة وجودة تنظيم الفعاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات، معرباً عن خالص أمنياته بتقديم نسخة استثنائية ومميزة من جميع الرياضيين المشاركين.
وكان الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، افتتح منافسات النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة للمعاقين، خلال حفل الافتتاح، بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة، و454 من اللجنة التنفيذية والحكام والمتطوعين في 7 رياضات، بدأت بالفعل منافساتها.

راشد بن حميد النعيمي
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
دورة ألعاب غرب آسيا
آخر الأخبار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©