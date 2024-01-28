«الرياضي» اللبناني يحتفظ بلقب «دولية دبي للسلة»

علي معالي (دبي)

احتفظ «الرياضي» اللبناني بلقب «النسخة 33» لدولية دبي لكرة السلة، بعد الفوز على سترونج جروب الفلبيني 77- 74 في المباراة النهائية، التي جرت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، بتتويج الأبطال.

وأهدى إسماعيل أحمد الفوز إلى الرياضي على سترونج جروب، بتسجيله رمية ثلاثية ناجحة في الثانية الأخيرة، ليحصد الفريق اللقب التاسع له في بطولة دبي الدولية.

وعزز الرياضي بلقب 2024، رقمه القياسي، ليكون أكثر الأندية فوزاً في تاريخ البطولة، بعد تتويجه بطلاً أعوام 2005، و2006، و2008 و2009 و2013 و2015 و2019 و2023، كما أهدى السلة اللبنانية لقبها الـ 14 تاريخياً، بعد أن تُوج بها الحكمة 2002 و2016، والشانفيل 2003 و2004، وأنيبال زحلة عام 2012.

وعرف الرياضي رسم طريق لقبه التاسع، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني 22-12 و24-20، فيما لم يشفع لفريق سترونج جروب نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع 25-15 و17-16، حضر المباراة الختامية جمهور كبير تجاوز 6 آلاف متفرج، اكتظت بهم صالة البطولة، وأشعل أجواء المباراة التي ظلت نتيجتها معلقة حتى الرمية الثلاثية الأخيرة لإسماعيل أحمد، ورغم تفوق الرياضي في أوقات كثيرة بفارق أكبر من 10 نقاط، إلا أن الفريق الفلبيني قدم مباراة رائعة ونجح في التعادل 74-74، قبل أن ترجح ثلاثية «سمعة» كفة الرياضي.

وسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث، ونجح فريق أهلي طرابلس الليبي، في انتزاع الميدالية البرونزية، بفوزه على بيروت اللبناني 94-73، واستطاع أهلي طرابلس حسم نتيجة المباراة لمصلحته بفضل أفضلية نتائج الربعين الأول والثاني ثم الربع الأخير 29-22 و20-9 و26-16، فيما اكتفى بيروت بالتفوق في الربع الثالث 24-19.