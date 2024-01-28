الزمالك بطل «كأس دبي للتحدي»

رضا سليم (دبي)

تُوج الزمالك المصري بلقب كأس دبي للتحدي، بعد فوزه على الأهلي السعودي 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل الأهداف شيكابالا، ويوسف أوباما وعمار ياسر، فيما حقق الرجاء المغربي المركز الثالث، على حساب ووهان ثري تاونز الصيني بهدف أحرزه المهدي موهوب من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، وشن أكثر من هجمة على مرمى الأهلي الذي ظهر بشكل مغاير عن المباراة الأولى، وجاء هدف شيكابالا في الدقيقة 31، ترجمة للفرص على مرمى المنافس، ومع بداية الشوط الثاني، شارك محمود علاء وإبراهيما نداي بدلاً من شيكابالا والونش، وبعد مرور 3 دقائق، يسجل الزمالك هدفه الثاني، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 48، مستغلاً خطأ دفاعياً.

ويحصل علي مجرشي لاعب الأهلي على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 55، ورغم أن الفريق السعودي لعب بعشرة لاعبين، إلا أنه قدم مستوى متميزاً، وهدد مرمى محمد عواد حارس الزمالك بعدد من الفرص الخطرة، ويسجل «البديل» عمار ياسر الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 88، ويحسم المواجهة لمصلحة فريقه 3-0 ويفوز بكأس التحدي.