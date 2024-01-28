«الأبيض» يودع كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

ودع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مشاركته في كأس آسيا 2023، بالخسارة أمام طاجيكستان 3-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أُقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في قطر، ضمن دور الـ16.

وسجل المدافع وحدت حنونوف هدف التقدم لطاجيكستان، من رأسية في الدقيقة 30، وأدرك المدافع خليفة الحمادي من رأسية مماثلة في الدقيقة 5+90، قبل أن يحسم المنافس الطاجيكي تأهله بركلات الترجيح 5-3، بعدما أهدر كايو كانيدو الركلة الثانية لـ «الأبيض».

وأنهى «الأبيض» مشواره القاري في «دور الـ16» للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بعد نجاحه سابقاً في العبور إلى «ربع النهائي» في نسخ 1996 بالإمارات «الوصيف»، 2015 بأستراليا «الثالث»، 2019 في الإمارات «نصف النهائي»، علماً بأن نسخة اليابان 1992 شهدت تأهل «الأبيض» إلى نصف النهائي مباشرة من دور المجموعات.

وهي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين، بعد فوز «الأبيض» 3-2 في الودية الدولية الأولى في نوفمبر 2020، والتعادل 0-0 في الودية الثانية والتي أُقيمت في مارس 2023 بأبوظبي.

ويلتقي طاجيكستان، الذي يخوض النهائيات القارية للمرة الأولى، في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، على استاد أحمد بن علي المونديالي، المتأهل من مواجهة العراق والأردن، اليوم، على استاد خليفة الدولي، ضمن دور الـ16.

واستبعد البرتغالي باولو بينتو مدرب «الأبيض» المهاجم علي مبخوت للمباراة الثانية على التوالي من قائمة المنتخب، فيما شهدت التشكيلة عودة المدافع خليفة الحمادي الغائب عن مباراة إيران بداعي الإيقاف.

وضمت تشكيلة «الأبيض» خالد عيسى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع بدر ناصر، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، زايد سلطان، وثنائي الارتكاز عبدالله رمضان ويحيى نادر، ومن أمامهم الثلاثي يحيى الغساني، طحنون الزعابي، فابيو ليما، إضافة إلى كايو كانيدو في المقدمة الهجومية.

ولاحت الفرصة الأولى لـ «الأبيض» في الدقيقة الثانية، من ضربة حرة على مشارف المنطقة نفذها فابيو ليما بيسراه، وتجاوزت الحائط البشري، قبل أن يبعدها الحارس رستم يتيموف بصعوبة إلى الركنية.

وأجرى مدرب منتخبنا تبديلاً مبكراً بخروج عبدالله رمضان للإصابة، ودخول عبدالله حمد في الدقيقة 16.

واستقبلت شباك «الأبيض» الهدف الأول لطاجيكستان في الدقيقة 30 من رأسية وحدت حنونوف، مستفيداً من عرضية زوير جوراباييف من الجهة اليمنى.

وضغط «الأبيض» بقوة، بعد استقبال الهدف الأول، وجاءت المحاولة الأولى من تسديدة زايد سلطان في الدقيقة 37، انتهت بين أحضان الحارس، أعقبتها تسديدة مماثلة ليحيى الغساني في الدقيقة 43.

ودفع مدرب «الأبيض» مع بداية الشوط الثاني بالمدافع عبدالله إدريس بديلاً لخالد الهاشمي، وتألق خالد عيسى في التصدي لفرصتين على التوالي للمنتخب الطاجيكي في الدقيقتين 55 و58.

ورمى بينتو مدرب منتخبنا بكل أوراقه في الدقيقة 61، بإشراك علي صالح وخالد الظنحاني بدلاً من زايد سلطان وعبدالله حمد الذي شارك بدلاً من عبدالله رمضان في الشوط الأول، قبل أن يجري مدرب منتخبنا تبديله «الخامس» بدخول ماجد راشد بدلاً من يحيى نادر في الدقيقة 73.

وحرم القائم الأيسر لمرمى طاجيكستان «الأبيض» من تعديل النتيجة، بعد تسديدة من يحيى الغساني في الدقيقة 90، قبل أن ينجح المدافع خليفة الحمادي في إدراك التعادل لمنتخبنا في الدقيقة 5+90 من كرة رأسية، مترجماً الركلة الحرة التي نفذها «البديل» علي صالح بنجاح، أعقبها تصدي خالد عيسى بنجاح لرأسية من الهجوم الطاجيكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشارك علي سالمين بدلاً من طحنون الزعابي مع بداية «الشوط الإضافي الأول» ليكون «سادس تبديل» في صفوف «الأبيض»، في الوقت الذي استمرت فيه نتيجة التعادل 1-1 على مدار الشوطين الإضافيين، وصولاً إلى ركلات الترجيح التي ذهبت نتيجتها لطاجيكستان 5-3، بعدما سجل عبدالله إدريس، وفابيو ليما، وعلي صالح لـ «لأبيض»، فيما أهدر كايو كانيدو الركلة الثانية.