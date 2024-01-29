خورفكان يطمئن على سانتانا في «ودية» دبا

فيصل النقبي (خورفكان)

خسر خورفكان مباراته الودية أمام دبا الفجيرة 2-3 في التجربة الثالثة للفريق خلال فترة التوقف الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.

ودفع نيبوشا مدرب «النسور» بكل لاعبيه خلال المباراة الودية، واطمأن على جاهزية وتأقلم البرازيلي سانتانا، القادم من الدوري الصيني، حيث سجل وصنع وقدم مباراة جيدة، ليصل لدرجة جيدة من الانسجام مع باقي زملائه في الفريق.

وكان الأخضر قد لعب أولاً أمام الرمسن ثم واجه أحد فرق المؤسسات، ثم دبا، ويستعد لخوض لقاء أخير أمام أحد الفرق الزائرة للدولة هذه الفترة يُرَتَّب لها خلال اليومين القادمين.