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الرياضة

«الجودو» يختتم مشاركته في «البرتغال» بـ «الصدارة العربية»

«الجودو» يختتم مشاركته في «البرتغال» بـ «الصدارة العربية»
29 يناير 2024 11:00

أبوظبي (الاتحاد)
أسدل الستار، على بطولة الجائزة الكبرى للجودو بالبرتغال، في افتتاح بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، والتي أقيمت بمدينة «أوديفيلاس» البرتغالية، وبلغت جوائزها النقدية 100 ألف يورو، بمشاركة 624 فرداً من 90 دولة من بينها 5 دول عربية، هي الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان.
واحتل منتخبنا المركز الأول عربياً والـ 24 عالمياً خلال مشاركته بعدد 4 أفراد (لاعبة و3 لاعبين)، بينما احتلت البرتغال صاحبه الأرض والجمهور والضيافة المركز الـ 25 عالمياً، على الرغم من مشاركتها القياسية بعدد 27 لاعباً ولاعبة.
وشهدت منافسات الوزن الثقيل فوق 100 كجم في ختام البطولة القوية مشاركة لاعبنا العائد من الإصابة عمر معروف ضمن 40 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم، والذي نجح في تخطي الألماني كوني لوسيني في دور الـ 32، ثم بطل شيلي سوليس فرانسيسكو، فيما خسر من بطل كوريا المصنف كيم ميجونيج، ليلعب في دور الترضية مع البرازيلي سيلفا رافائيل المرشح الأبرز لذهبية الوزن، وتمكن لاعبنا معروف من الفوز عليه على الرغم من تجدد إصابته، إلا أنه أكمل المباراة ليواجه المصنف الأول الذهبي تاسوييف إينال من الفريق المحايد لفردي الرجال «روسيا»، الذي نال ذهبية الوزن فيما احتل لاعبنا المركز الخامس في الترتيب العام.
من جهة ثانية، يغادر منتخبنا غداً الثلاثاء من لشبونة إلى فرنسا، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام، التي تقام هناك اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى 4 فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن برنامج إعداده لأولمبياد باريس، والتي ستكون «بروفة» لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في يوليو 2024 في باريس.
وضمت قائمة منتخبنا 8 أفراد بوجود لاعبتين و6 لاعبين، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو والمدرب فيكتور سيكتروف.

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