كابوس «الترجيحية» يطارد «الأبيض» في آسيا للمرة الثالثة!

معتصم عبدالله (دبي)

طارد «كابوس ركلات الترجيح» منتخب الإمارات للمرة الثالثة في الأدوار الإقصائية لـ «كأس آسيا»، بعد وداعه من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح 3-5، أمام منافسه منتخب طاجيكستان المتأهل لربع النهائي في ظهوره القاري الأول، في المباراة التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في الريان بقطر.

وهي المرة الثالثة التي تنهي «ركلات الترجيح» مشوار «الأبيض» في النهائيات القارية، بعد نسخ اليابان 1992 «حل في المركز الرابع»، والإمارات 1996 «الوصيف»، مقابل نجاح وحيد في نسخة أستراليا 2015 في «الدور ربع النهائي».

وتفصيلاً، امتدت 4 مباريات في مشوار مشاركات «الأبيض» في «كأس آسيا» والتي استهلها في نسخة الكويت 1980 وصولاً إلى النسخة الأخيرة في قطر 2023، إلى «ركلات الترجيح» بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وجاءت البداية في نسخة اليابان 1992، في مواجهة الصين في مباراة تحديد «المركز الثالث» والتي أدارها الحكم التونسي ناجي الجويني وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يخسر «الأبيض» بركلات الترجيح 3-4 ويكتفي بالمركز الرابع.

وعاد شبح «ركلات الترجيح» ليحرم «الأبيض» من التتويج بلقبه الأول في النسخة التي استضافتها الإمارات 1996، حينما خسر مباراة النهائي أمام منافسه المنتخب السعودي بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة التي شهدت حضور 60 ألف مشجع على ملعب مدينة زايد الرياضية وأدارها الحكم الماليزي محمد ناظري.

وابتسمت «ركلات الترجيح» للاعبي «الأبيض» للمرة الأولى خلال المشاركة في نهائيات نسخة أستراليا 2015، في المواجهة أمام اليابان في الدور ربع النهائي، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم منتخبنا تأهله بفضل «ركلات الترجيح» بالفوز 5-4.

وشهدت المشاركة الأخيرة في نسخة «قطر 2023»، وداع «الأبيض» للمرة الأولى من دور الـ 16، بالخسارة بركلات الترجيح 3-5 أمام طاجيكستان بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وسجل المدافع وحدت حنونوف هدف التقدم لمنتخب طاجيكستان من رأسية في الدقيقة 30، وأدرك المدافع خليفة الحمادي من رأسية في الدقيقة 5+90.

واكتفى «الأبيض» بتسجيل ثلاثة أهداف من علامة الجزاء بوساطة عبدالله إدريس، وفابيو ليما، وعلي صالح، فيما أهدر كايو كانيدو الركلة الثانية، في الوقت الذي سجل فيه المنافس الطاجيكي ركلاته الخمس في مرمى الحارس خالد عيسى، ليكتب «منتخب التاج» إنجازاً تاريخياً بالتأهل للدور «ربع النهائي» في الظهور الأول في نهائيات كأس آسيا.

وكان «الأبيض» احتل المركز الثاني في الدور الأول ضمن «المجموعة الثالثة» برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف إيران المتصدر، ومتقدماً بفارق الأهداف أمام فلسطين، في حين لم يحصل منتخب هونج كونج على أي نقطة.

ونجح «الأبيض» في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على هونج كونج 3-1، ثم تعادل مع فلسطين 1-1، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة أمام إيران بنتيجة 1-2، ليعود ويخسر مباراة دور الستة عشر أمام منافسه الطاجيكي بركلات الترجيح 3-5 ويودع المنافسة القارية.

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ركلات الترجيح في مشوار «الأبيض» في «كأس آسيا»

‬1992: الخسارة أمام الصين 3-4 بعد التعادل 1-1 في مباراة تحديد المركز الثالث

1996: الخسارة بركلات الترجيح 2-4 أمام السعودية بعد التعادل 0-0 في النهائي

2015: الفوز على اليابان 5-4 أمام اليابان بعد التعادل 1-1 في الدور ربع النهائي

2023: الخسارة أمام طاجيكستان 3-5 بعد التعادل 1-1 في دور الـ16