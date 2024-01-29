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الرياضة

بينتو.. «سلسلة إخفاقات» في «الإقصائيات»!

بينتو.. «سلسلة إخفاقات» في «الإقصائيات»!
29 يناير 2024 12:00

مراد المصري (أبوظبي)
لا يمتلك البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، علاقة طيبة عندما يتعلق الأمر بخوض مواجهات البطولات القارية وتحديداً الأدوار الإقصائية، سواءً على صعيد المنتخبات أو الأندية، التي أضاف لها الخروج من دور الـ 16 مع منتخبنا الوطني أمام منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح.
وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها منافسات البطولة الآسيوية في الأدوار الإقصائية، بعدما خسر في ربع نهائي النسخة الماضية عام 2019، رفقة منتخب كوريا الجنوبية الذي كان من المرشحين للمنافسة على اللقب، بهدف دون مقابل أمام منتخب قطر.
وجاءت مغادرة المدرب رفقة منتخب كوريا الجنوبية من كأس العالم الماضية 2022، بعد الخسارة في دور الـ 16 أمام البرازيل 1-4، عندما سجل «السامبا» رباعيته في أول 36 دقيقة فقط من مجريات اللقاء.
أما مع منتخب البرتغال فتبخر حلمه في نهائيات أمم أوروبا عام 2012، بعد الخسارة أمام إسبانيا بفارق ركلات الترجيح في نصف النهائي، وبعد ذلك ودع منافسات كأس العالم 2014، مبكراً من دور المجموعات.
وما يزال المدرب يحمل الرقم القياسي لأكبر خسارة بفارق مجموع أهداف في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر مع سبورتينج لشبونة البرتغالي أمام بايرن ميونيخ بمجموع 12-1 في مباراتين «5-0 و7-1» في دور الـ 16 لموسم 2009-2008.
وحتى كلاعب فإنه لا يمتلك ذكريات جيدة في الملاعب الآسيوية، حيث كانت آخر مباراة دولية له رفقة منتخب بلاده عندما خسر أمام كوريا الجنوبية 0-1 في مدينة إنشون، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022.

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