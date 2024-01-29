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الرياضة

«الأولمبية الوطنية» تبحث تعزيز التعاون مع ألبانيا

«الأولمبية الوطنية» تبحث تعزيز التعاون مع ألبانيا
29 يناير 2024 12:30

دبي (الاتحاد)
التقى اللواء الدكتور محمد المر، وأحمد عبد الملك، وقيس الظالعي، ونورة الجسمي، وعبدالعزيز السلمان، أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية مع فيدل يلي رئيس اللجنة الأولمبية الألبانية؛ بهدف بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين، بما يسهم في دفع مستوى الحركة الأولمبية ويعود بالفائدة المرجوة على جميع مكوناتها.
ونقل أعضاء مجلس إدارة اللجنة في بداية اللقاء تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الضيف الزائر، معبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارة لمقر اللجنة الأولمبية الوطنية.
وناقش الجانبان أبرز المستجدات وأهم المشاركات على الساحة الرياضية، ومنها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب بكوريا الجنوبية، والتي تقام في الفترة الحالية بمشاركة 1900 رياضي من 80 لجنة أولمبية من مختلف قارات العالم، والتي تشارك فيها الإمارات للمرة الأولى في تاريخها.
واستمع الضيف الزائر إلى نبذة تعريفية عن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والتي تستضيفها دولة الإمارات في شهر أبريل المقبل، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعد الدورة محطة نموذجية في أجندة الفعاليات الرياضية السنوية نظراً لتوقيت إقامتها الذي يسبق استحقاقات ومحافل كبرى تنتظر الرياضيين الخليجيين.
كما استعرض الحضور فرص تفعيل الشراكات بين البلدين وعقد المعسكرات وورش العمل التدريبية، بما يضمن تبادل الخبرات ونشر التجارب المثمرة في جميع مجالات العمل الأولمبي.

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