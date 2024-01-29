حسام المندوه: رحلة الإمارات بداية جديدة للزمالك

علي معالي (دبي)

عاد الزمالك إلى الانتصارات من جديد، وتوج بلقب كأس دبي للتحدي بعد مباراة قوية انتصر فيها بثلاثية نظيفة على الأهلي السعودي في المباراة التي جرت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، واحتفلت جماهير القلعة البيضاء مع لاعبيها في المدرجات وأرض الملعب، وكان محمود عبدالرزاق «شيكابالا» هو عريس «ليلة الانتصار» لتتويجه بلقبي الهداف وأفضل لاعب بالبطولة، التي جمعت إلى جوار الزمالك والأهلي السعودي كلاً من الرجاء البيضاوي المغربي ووهان الصيني.

وعبر الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن ارتياحه لما آلت إليه رحلة الزمالك في الإمارات بشكل عام، ما بين أبوظبي ودبي، وقال: «استعدنا جزءاً كبيراً من الثقة في اللاعبين، والاندماج الكبير بين الكبار والشباب في هذه الرحلة الإيجابية للغاية والوقوف على مستوى العناصر المتواجدة معنا، وهي بطولة ودية بطعم الدولية وجرت في دولة عزيزة على قلوب كل المصريين».

وتابع: «عودتنا من دبي للقاهرة بكأس التحدي فأل خير على القلعة البيضاء، وبداية عهد ومشوار جديد لهذا الكيان الكبير، وكما قلت هي بالفعل ودية، لكنها بطعم الرسمية، لما لها من أهداف ومعانٍ بالنسبة للمجلس الجديد ومسيرة النادي المقبلة، وأقول لجماهير النادي في كل مكان: اطمئنوا، خاصة أن هناك عناصر جديدة ستكون داعمة للفريق مع المدير الفني الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة».

وقال: «أهم الإيجابيات التي حققناها في رحلة الإمارات، هو إيجاد نوع من التناغم مع المجموعة المتواجدة، ورؤية وتجربة بعض الناشئين مع الفريق، ومنهم عمار ياسر صاحب الهدف الثالث في فريق أهلي جدة، ومعه محمد السيد، ومعنوياً، أرى أنها من أهم مميزات بطولة دبي للتحدي أن الفريق يستعيد ثقته من جديد، وإسعاد جماهيرنا التي حرصت على التواجد بالمدرجات».

وعن شيكابالا قال حسام المندوه: «هو لاعب موهوب، ويستطيع حسم المباريات وتسجيل الأهداف بطريقته الخاصة، وهو واحد من مصادر إسعاد جماهير النادي، وقيادة الفريق إلى تحقيق الانتصارات، وبلمسة سحرية يحرز الأهداف، وهو يبذل أقصى ما يمكنه في التدريبات ليحصل على المكافأة بالأهداف والمستوى المتميز في أرض الملعب».

وأضاف: «أقول لجمهور الزمالك: اطمئنوا، القلعة البيضاء بخير، وسوف ندعم الفريق بما يلزم من عناصر تستطيع استعادة قوة الفريق، واطمئنوا لأن مجلس الإدارة الجديد قام بحل مشكلة القيد في زمن قياسي، ونحن حريصون على علاج عيوب داخل النادي لها سنوات طويلة، وصلت إلى مرحلة الأمراض المزمنة التي تملكت من النادي وكل فرقه وقطاعاته، وهناك تصحيح للكثير من المواقف تظهر يوماً بعد الآخر، وأعتبر هذه البطولة بدبي هي مكافأة لكل من صبر خلال الفترة الماضية لنبني عليها انطلاقة جديدة نحو قلعة بيضاء لها تاريخها الطويل والمشرف».