1300 طالب في برنامج «جونيور إن بي إيه أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، الموسم الثالث الموسّع من دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، الذي تديره شركة سبورت 360، بمشاركة ما يزيد على 1300 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مدارس أبوظبي، ولأول مرة من العين، واستقطبت البرامج وأنشطته الرياضية المتنوعة أكثر من 10000 فتى وفتاة منذ عام 2022 في أبوظبي.

وأقيم مهرجان مواهب دوري الناشئين يوم السبت الماضي في جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونيل ماير، النائب المساعد لرئيس عمليات كرة السلة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وجيمس وورثي، بطل الدوري الأميركي للمحترفين 3 مرات، ولاماركوس ألدريدج، صاحب 7 مشاركات في مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

شهد المهرجان حصول كل فريق على اسم أحد فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والقمصان الخاصة به، بالإضافة إلى حضور ورش تطوير المهارات والمسابقات والتحديات الرياضية، والحوار مع جيمس وورثي ولاماركوس ألدريدج والاستماع إلى توجيهاتهما. وتبدأ مباريات الموسم الثالث من دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي» يوم الاثنين المقبل، وتُختتم بالنهائيات يوم الأحد 5 مايو.

وقال معالي محمد خليفة المبارك: «نمضي في تحقيق رؤيتنا الرامية إلى تمكين الشباب وتحفيز التنمية المجتمعية المستدامة، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع. وتؤكد شراكتنا الممتدة مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وتنظيم دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي» دعماً للمواهب الشابة في الإمارة، التزامنا بالمساهمة في تطوير قدرات الأجيال المقبلة من نجوم كرة السلة، ونسعى إلى إتاحة المجال أمام مزيد من الطلبة والطالبات للمشاركة في هذا البرنامج، عبر توسيع نطاق منافساته لتشمل مدارس العين، بالتزامن مع تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للأنشطة والبطولات الرياضية».

من جانبه، قال نيل ماير: «متحمسون لمواصلة تطوير دوري الناشئين انطلاقاً من التزامنا بتوفير الفرصة أمام مزيد من الشباب لتعلم ولعب كرة السلة، ونرحب هذا العام للمرة الأولى بالفتيان والفتيات من العين. ونطمح إلى غرس قيم العمل الجماعي بروح الفريق والقيادة والاحترام لدى الطلبة والطالبات، بما يساعدهم على النجاح في الميادين الرياضية وفي حياتهم الشخصية».

أما نجم كرة السلة جيمس وورثي، فعلّق قائلاً: «عشتُ تجربةً مُلهمة أثناء حضوري في الملعب ومشاهدة الحماس الاستثنائي والشغف الكبير الذي يظهره المشاركون، لقد منحتني هذه الرياضة ذكرياتٍ عظيمة وتجارب غنيّة أتمنّى أن يحظى بها أبناء هذا الجيل في مسيرتهم لتحقيق أحلامهم».

ويُعتبر جيمس وورثي واحداً من أبرز نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حيث خاض مباريات الدوري على مدار 12 عاماً قبل اعتزاله عام 1995 بعد مسيرةٍ مُذهلة حصد خلالها ألقاباً مهمة، ومن بينها تتويجه 3 مرات بطلاً لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ومشاركته 7 مرات في مباريات كل النجوم، وهو أيضاً عضو فريقي الذكرى الخمسين والخامسة والسبعين لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وتم اختياره في قاعة «نايسميث» التذكارية لمشاهير كرة السلة في عام 2003. أمّا ألدريدج، صاحب 7 مشاركات في مباريات كل النجوم، فقد اعتزل اللعب في عام 2023 بعد مسيرة ناجحة استمرت 16 عاماً في الدوري الأميركي مع أنديةٍ مرموقة مثل بورتلاند تريل بليزرز وسان أنطونيو سبيرز وبروكلين نتس.

ويهدف دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي» إلى ترسيخ قيم كرة السلة، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة واتّباع أسلوب حياة صحي. ووصل عدد المشاركين خلال الموسم الماضي إلى حوالي 63000 فتى وفتاة من 31 دولة، فيما استقطبت أنشطته وبرامجه التطويرية 275000 مشارك في 61 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

يندرج دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، الذي يحظى بدعم «القابضة» (ADQ) وشركة الدار العقارية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتشهد استضافة مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، وتنظيم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية للجمهور، بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين. كما تشمل الاتفاقية إطلاق منصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت»، فضلاً عن تنظيم دوري الألعاب الإلكترونية «NBA 2K League».