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الرياضة

عجمان يبحث عن الودية الأخيرة استعداداً لـ «السماوي»

عجمان يبحث عن الودية الأخيرة استعداداً لـ «السماوي»
29 يناير 2024 14:00

 
رضا سليم (دبي) 
دخل فريق عجمان المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد قبل عودة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أنهى معسكر الفجيرة الذي خاض فيه مباراتين أمام اتحاد كلباء، وفاز 2-1 وخسر أمام الرياض السعودي بهدف، ويسعى الجهاز الفني للعب مباراة ودية في المحطة الأخيرة، على أن تكون يوم 3 أو 4 فبراير المقبل، وبعدما يدخل في التدريبات حتى موعد مباراة بني ياس ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري، والتي ستكون بداية جديدة للبرتقالي والبحث عن فوز يضع الفريق في المنطقة الدافئة بدلاً من المركز الثاني عشر الذي يقبع فيه برصيد 11 نقطة والفارق بينه وبين النصر التاسع 3 نقاط فقط، ويسبقه في الترتيب كلباء 12 نقطة وخورفكان 13 نقطة. 
كانت إدارة النادي قد اتفقت على إقامة مباراة ودية مع النصر وتم إلغاء المباراة، بطلب من الجهاز الفني بعد التعديلات التي طرأت على جدول الدوري. 
وحرص الروماني دانيال إيسايلا مدرب الفريق على الدفع بجميع اللاعبين سواء مجموعة الأساسيين والبدلاء في المباراتين، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الرديف الذين تم الاستعانة بهم لتجهيزهم للعب مع الفريق في المرحلة المقبلة من الدوري، كما لعب الصربي ميلوش والبرازيلي رافائيل دودو المباراتين بعد انضمامهما رسمياً للفريق ضمن صفقات الانتقالات الشتوية بدلاً من التونسي نادر الغندري والكونغولي بريستيج مبونجو، ولا زالت إدارة النادي تبحث عن صفقات جديدة من مقيمين ومواطنين لدعم صفوف الفريق طبقاً لرؤية الجهاز الفني.
ويسعى إيسايلا لحل المشاكل الدفاعية التي تعرض لها الفريق خلال مباريات الدور الأول، حيث اهتزت شباك الفريق بـ 28 هدفاً في 12 مباراة والفريق ثاني أضعف دفاع في الدوري بعد الإمارات 33 هدفاً، وهو ما ظهر في التعاقد مع المدافع ميلوش لاعب الجزيرة السابق، وأيضاً لمعالجة مشاكل خط الوسط وتراجع نسبة التهديف تعاقد مع البرازيلي دودو لاعب خورفكان السابق.

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