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الرياضة

أحمد بن حشر يتوّج أبطال «فزاع لرماية السكتون»

أحمد بن حشر يتوّج أبطال «فزاع لرماية السكتون»
29 يناير 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد) 
أحرز الرامي العُماني محمد أحمد العامري المركز الأول، في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية، وسط مشاركة أكثر من 2000 متسابق من مختلف الجنسيات، وتفوق العامري بالعلامة «إكس» على مواطنه، خالد علي هبيس الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلّ الُعماني محمد عبد الله الشبنوتي في المركز الثالث. 
وفي منافسات إسقاط الصحون، تمكّنت سلطنة عُمان من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى، وكان المركز الأول للثنائي يونس حمد السيابي، وعوف خصيب العوفي، وتمكنا من تحقيق أسرع زمن في تاريخ جميع نسخ بطولة فزاع لرماية السكتون، وبلغ 5.42 ثانية، وجاء في المركز الثاني الثنائي هشام خلفان السيابي، وخالد خلفان السيابي، وفي المركز الثالث محمود سعيد التوبي، وصخر سعيد التوبي. 
وقام الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، بتتويج أصحاب المراكز الأولى «رجال أهداف إسقاط الصحون»، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في المركز، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
ووجّه الشيخ أحمد بن محمد بن حشر الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لدوره في دعم الرياضات والتجمعات التراثية التي تجمع أبناء الوطن، كما ثمّن دوره الريادي في ضمان استدامة هذه البطولات العريقة، من خلال حسن التنظيم والاحترافية في العمل، داعياً الأندية الخاصة والعامة للاستفادة من هذه التجربة الكبيرة للمركز.
وأضاف: تجمعنا شراكة استراتيجية مع مركز حمدان، سوف تُترجم على أرض الواقع في الفترة القريبة القادمة، حيث نسعى جميعاً إلى هدف واحد وهو تقديم الأفضل لأبناء وطننا، وتهيئة الظروف المناسبة لتقديم ما يمتلكونه من قدرات ومواهب. 

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