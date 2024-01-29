مدرب مصر بعد وداع كأس أفريقيا: أحب أن أكون هادئاً!



أبيدجان (أ ف ب)

ودّعت مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، وهي المرة الأولى منذ عام 1992 التي تغادر فيها مصر البطولة القارية من دون تحقيق أي فوز.

وحول مسؤوليته عن الأداء المتراجع للفراعنة، قال المدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا «مسؤولية الجميع تقع على عاتقي، إنها دائمًا على عاتق المدرب، واجهنا منافساً كبيراً جداً وكانت مباراة جيدة وصعبة. نحن حزينون جداً للنتيجة».

وحول إمكانية تقديمه استقالته، قال فيتوريا «هذا ليس الوقت الأنسب لاتخاذ القرارات.. أحب أنّ أكون هادئاً».

وقال الفرنسي سيباستيان دوسابر مدرب الكونغو «هزمنا أحد أكبر منتخبات أفريقيا والآن أتمنى أن نذهب إلى أقصى حد في البطولة، اعتقد أننا حصلنا على فرص كثيرة في الشوط الأول وكنا أفضل في الشوط الثاني، كما قلت للاعبين أنا فخور بهم جداً لأنهم يبذلون قصارى جهدهم».