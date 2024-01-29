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الرياضة

أولسين يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»

أولسين يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»
29 يناير 2024 14:30

أبوظبي (الاتحاد)
اقتحم الدنماركي ثوربورن أولسين قائمة العشر الأوائل «توب 10» وتحديداً المركز السادس، في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادn، لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف، بعدما حصد لقب بطولة رأس الخيمة التي اختتمت، في نادي الحمرا للجولف.
تفوق النجم الدنماركي، بعدما أنهى المنافسات برصيد 27 ضربة تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تزيد عن مليون ونصف مليون درهم، والأهم أنه كسب 500 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 663 نقطة، ويتقدم 30 خطوة دفعة واحدة، ليحتل المركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي».
ويعتبر هذا اللقب الثامن في مسيرة اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، والأول له في الملاعب الإماراتية تحديداً.
وشهدت البطولة تألقاً دنماركياً، فحل مواطنه راسموس هوجارد بالمركز الثاني برصيد 21 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 529 نقطة، ليتقدم 20 خطوة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي».
وتعتبر بطولة رأس الخيمة واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» التي شهدت انطلاقة ناجحة مع بطولتي «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذي المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أميركي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أميركي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.
ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدد، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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