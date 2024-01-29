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الرياضة

6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة «الجائزة الكبرى» للمبارزة

6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة «الجائزة الكبرى» للمبارزة
29 يناير 2024 14:30


دبي (وام)
يشارك منتخب المبارزة بـ 6 لاعبين ولاعبات في بطولة الجائزة الكبري لسلاح (الايبيه) للعموم للرجال والسيدات بالعاصمة القطرية الدوحة التي تنطلق اليوم وتضم القائمة كلاً من محمد المازمي، وخليفة الزرعوني، وعمران البلوشي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، والعنود السعدى، برفقة جورجي لمينوف مدرب المنتخب الوطني.
وأكد علي المرزوقي، المدير التنفيذي للاتحاد، أن هذه البطولة تأتي ضمن برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية للمبارزة في الموسم الرياضي الجاري، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية كبرى في ظل مشاركة 488 لاعباً ولاعبة من أبطال العالم، موزعين بين 277 لاعباً في مسابقات الرجال، و211 لاعبة في مسابقات السيدات، يمثلون 50 دولة، ويسعون للحصول على نقاط تضاف إلى تصنيفهم الدولي، سعياً للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وأضاف أن منتخب الإمارات يشارك بنخبة لاعبيه في هذه الفئة، سعياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ومواصلة استراتيجية الاتحاد الرامية إلى التواجد في أكثر من بطولة خارجية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع تصنيفات اللاعبين.

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