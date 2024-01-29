«إسطبلات الأريام» تحصد 3 ألقاب في «دولية الشراع» لجمال الخيل



العين (وام)

حصدت خيول إسطبلات الأريام ثلاثة ألقاب خلال منافسات اليوم الأول من بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، التي انطلقت بنادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين أمس، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتشرف على تنظيم البطولة التي تحمل التصنيف «A» وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 261 من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية والدولية.

وافتتحت «ثلاثية» الأريام المهرة «الأريام حربة» بشعار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بعد إحرازها المركز الأول في فئة المهرات عمر سنة «أ»، حيث حققت 91.40 نقطة، وجاءت في المركز الثاني رفيقتها «الأريام عبور» التي سجلت 91.20 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «آر دي إس جوال» لنايلة حايك، مسجلة 90.90 نقطة.

وأضافت «الأريام علا» الفوز الثاني لإسطبلات الأريام عندما تصدرت القسم «ب» محققة 92.10 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «شامخة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحققت 91.30 نقطة، بينما احتلت المركز الثالث «نايا آل فهيد» لعبدالله سعيد الهاجري، وحصلت على 91.20 نقطة.

وتصدرت «إس كيو جمارا» لمربط الصقران، فئة المهرات عمر سنتين «أ»، محققة 91.00 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «وعد بي إتش إم» لمحمد سعيد الهاجري، برصيد 90.80 نقطة، فيما حلت ثالثة «إم زد العين» لخليفة عبدالله النعيمي، وحصلت على 90.70 نقطة.

وأكملت «الأريام سحائب» ثلاثية إسطبلات الأريام، عندما تصدرت القسم «ب» للمهرات عمر سنتين، محققة 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني «دي آسرة» لمربط دبي، بعد أن حصلت على 91.70 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «ع ج كرامة» لمربط عجمان، مسجلة 91.30 نقطة. وأحرزت «ع ج فوزه» لنايلة حايك، المركز الأول في بطولة المهرات عمر 3 سنوات «أ»، محققة 91.80 نقطة، تلتها في المركز الثاني «بي دبليو ديمة» لعلي سالم الكعبي، وحصلت على 91.80 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «جيه إم إتش هاجر» لجمعة الشميلي ونالت 91.40 نقطة.

وبرزت خيول مربط دبي في القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، حيث أحرزت «دي راسيل» المركز الأول محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني رفيقتها «دي تيماء» برصيد 91.50 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «منار الزبير» للشيخ عبدالله بن خالد بن محمد آل ثاني التي حققت 91.40 نقطة. واختتمت فعاليات اليوم الأول بمنافسات الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، ونالت الصدارة «ع العلا» لمربط عجمان، محققة 92.30 نقطة، وحلت في المركز الثاني «بداير البدر» لبدر عدنان، حيث سجلت 92.10 نقطة، فيما حلت بالمركز الثالث «دي نهاب» لمربط دبي، وحصلت على 91.90 نقطة.