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الرياضة

عندما يبكي الأطفال.. مشاهد عنيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي

عندما يبكي الأطفال.. مشاهد عنيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي
29 يناير 2024 14:31


  • لندن (د ب أ)
    أكد اللاعب ماتيوس كونيا أنه من الصعب مشاهدة المشاهد العنيفة التي شهدتها المباراة التي فاز بها فريق وولفرهامبتون على وست بروميتش في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه فور تسجيل كونيا الهدف الحاسم في المباراة التي فاز بها وولفرهامبتون على وست بروميتش 2/ صفر أمس الأحد، اندلعت المشاكل في المدرجات. وأدت الاضطرابات التي أعقبت ذلك إلى تأخير استئناف المباراة لنصف الساعة لاستكمال الـ12 دقيقة المتبقية.
    وأكدت الشرطة أن هناك بعض الاعتقالات التي تمت وتم نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مصاباً في الرأس. وقال كونيا للموقع الرسمي لناديه: «كان أمراً صعباً لأنه كان بإمكانك رؤية الأطفال يبكون وأشياء مثل هذه. لا ترغب أبداً في وقوع أحداث مثل هذه». وأضاف: «كان الذهاب إلى غرفة خلع الملابس أكثر هدوءاً وقضاء بعض الوقت».
    وأردف: «الأمر الأهم أن الجميع في أمان. أتمنى أن يتحسن الرجل الذي رأينا بعض صوره وهو مصاب». ويستضيف فريق وولفرهامبتون، بقيادة جاري أونيل، في الدور الخامس فريق برايتون.

     

 

 

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