13 معسكراً دولياً في ضيافة مجمع حمدان الرياضي



دبي (الاتحاد)

استضاف مجمع حمدان الرياضي 13 معسكراً تدريبياً دولياً لمنتخبات وفرق السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية خلال أسبوعين فقط في شهر يناير الجاري، من دول أميركا، والبرازيل، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمجر، وأوكرانيا، واليونان، وإيطاليا، وتونس، وكرواتيا، وضمت المعسكرات التدريبية نخبة من أقوى الرياضيين، من بينهم 19 بطلاً أولمبياً و67 بطل عالم، بالإضافة إلى أطقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثفت المنتخبات تدريباتها استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام فبراير 2024، واستعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن أبرز الأبطال العالميين الذين شاركوا في معسكر المنتخب الأميركي للغطس كل من أندرو كابوبيانكو الحاصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وجيسيكا باراتو الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وبرونزية بطولة العالم في اليابان 2023، وديلاني شنيل الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وفضية بطولة العالم اليابان 2023، كما ضم منتخب أوكرانيا للسباحة الفنية لاعبات أولمبيات وبطلات عالميات، أبرزهن التوأم مارينا اليكسيڤا وڤلاديسلاڤا اليكسيڤا، ومارتا فاديميڤنا، وڤيرونيكا هريشكو، وانهيلينا أوڤتشينيكوڤا.

ومن أبرز النجمات اللائي شاركن في معسكر المجر للسباحة، بوجلاركا كاباس الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو 2016، و15 ميدالية ذهبية في بطولات العالم وأوروبا و14 فضية في أولمبياد الشباب وكأس العالم وأوروبا و15 برونزية في مختلف البطولات، واجنا كيسيلي الحاصلة على 3 ذهبيات في أولمبياد الشباب و22 ذهبية في مختلف البطولات العالمية والأوروبية و11 فضية و11 برونزية.

كما شارك في المعسكر الأسترالي للغطس البطلات ماديسون كيني، وأنابيل سميث، وميليسا أولي، كما عسكر المنتخب اليوناني لكرة الماء الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين، يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية، يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.