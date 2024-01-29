مانشيني: الجمهور السعودي «عامل الحسم»

الدوحة (د ب أ)

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز على كوريا الجنوبية وبلوغ دور الثمانية بكأس آسيا.

وعقد مانشيني اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الكوري الجنوبي، والمقررة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية، وقال إن «الأخضر» استعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، معرباً عن سعادته بمواجهة منتخب قوي يضم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب السعودي تحسن كثيراً عن الشهر الماضي وهو ما يبشر بمباراة قوية.

وأثنى مانشيني على الدعم الجماهيري الكبير للمنتخب خلال مبارياته في كأس آسيا، قائلاً إنه سعيد جداً لأن لديه 12 لاعباً في أرض الملعب بفضل هذا الدعم الكبير من الجمهور، والذي سيكون له دور حاسم وكبير في المباراة.

وعن مواجهة كوريا الجنوبية، لفت مانشيني إلى أن المنتخب الكوري أحد أفضل المنتخبات في آسيا، لكن اهتزاز شباكهم كثيراً يعني أن لدى المنتخب السعودي الفرصة المميزة للتسجيل إن هاجم دفاعاتهم.

ورداً على سؤال بشأن عدم حصول المنتخب السعودي على الراحة الكافية في حال التأهل للدور القادم، قال مانشيني إن هذا من المبكر الحديث عنه لأن تركيزه حالياً على المباراة القادمة.

وشدد المدرب الإيطالي على ضرورة اللعب بمنتهى الجدية خلال الأدوار الإقصائية، والتي تحسم بتفاصيل بسيطة، مشيداً بالتركيز والانضباط من جانب لاعبي المنتخب السعودي والذين تحسنوا كثيراً على أرض الملعب في المباريات الأخيرة.

وفي سؤال حول ما إذا كان الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لكوريا الجنوبية سيندم على اختيار مواجهة المنتخب السعودي رد مانشيني مبتسماً: «عليكم أن توجهوا السؤال له، لكن أؤكد هنا أن كل المباريات صعبة».

وأضاف المدرب الإيطالي أنه واجه كلينسمان كلاعب، وأنه كان مهاجماً مميزاً وحالياً مدرب رائع وله تجارب مميزة.