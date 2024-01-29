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غنتوت يتصدر «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت يتصدر «دولية الإمارات للبولو»
29 يناير 2024 17:00

غنتوت (الاتحاد) 
تصدر فريق غنتوت بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبمشاركة 6 فرق بمستوى التصنيف (10-12 هانديكاب).
ونجح غنتوت في الفوز على فريق «أيه إم» بنتيجة 10-9 وهو الفوز الثالث على التوالي، وسجل لغنتوت أوسكار وبابلو بمعدل 4 أهداف لكل لاعب وسانتوس هدفين، فيما سجل لفريق «أيه إم» الشيخة عليا آل مكتوم هدفين، وبنجامين 6 أهداف وبابلو أورجيزا هدفاً وأدار المباراة الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من جاسون ديكسون، بيتر رأيت وماتياس.
وينتظر غنتوت نتيجة مباراتين أبوظبي مع بهنسالي وبن دري مع لامار، خاصة أن أبوظبي وبن دري حققا فوزين متتاليين، وفي حال فوزهما بالمباراة الثالثة تتساوى 3 فرق بالنقاط، وستكون هناك ركلات ترجيح لحسم الترتيب، خاصة أن نظام البطولة يقضي بأن يلتقي المتصدر مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية فيما يلعب الخامس والسادس على الترضية.

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