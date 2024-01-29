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الرياضة

الشارقة يتصدر بطولة «الكوميتيه» بـ 35 ميدالية

الشارقة يتصدر بطولة «الكوميتيه» بـ 35 ميدالية
29 يناير 2024 18:00

دبي (الاتحاد)
تصدر نادي الشارقة بطولة الدولة للكاراتيه، والتي جرت في الفردي كوميتيه فئات الأشبال والفتيات والشباب والآنسات تحت 21 عاماً (درجة أولى ودرجة ثانية)، وهي أولى بطولات الكوميتيه فردي، حيث فاز بـ 35 ميدالية ملونة (10 ذهبيات، 12 فضية، 13 برونز) تلاه نادي شباب الأهلي دبي بـ 20 ميدالية (10 ذهبيات، 6 فضيات، 4 برونز) وتلاهما نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بـ 20 ميدالية (8 ذهبيات، 2 فضة، 10 برونز).
قام بتتويج الأبطال د. عبد الله البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وعبد الرحمن إبراهيم الدرمكي أمين السر، وأعضاء مجلس الإدارة بالنادي عبد الله علي البلوشي وأحمد حسن المطروشي وجاسم محمد الشحي، إضافة إلى الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

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