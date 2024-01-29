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الأردن إلى دور الثمانية بفوز «دراماتيكي» على العراق

الأردن إلى دور الثمانية بفوز «دراماتيكي» على العراق
29 يناير 2024 17:59

الدوحة (د ب أ)
تأهل منتخب الأردن إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب خليفة الدولي ليصعد إلى ربع نهائي البطولة، التي تقام في قطر حتى 10 فبراير المقبل.
أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متفوقاً بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين في الدقيقتين 68 و76، إلا أن «النشامى» انتزعوا بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و97.
وودع منتخب العراق كأس أمم آسيا من دور الـ16 بينما تأهل نظيره الأردني لدور الثمانية ليواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة، بعدما تجاوز منتخب الإمارات بركلات الترجيح.

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