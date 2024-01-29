1423 ترشيحاً لـ 868 خيلاً في أمسية كأس دبي العالمي

دبي (وام)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن قائمة الخيول المرشحة للمشاركة في الدورة 28 لأمسية كأس دبي العالمي 2024، المقرر لها 30 مارس المقبل على ميدان العالمي، بلغت 1423 ترشيحاً لـ 868 خيلاً من 19 دولة، عقب انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل.

وأوضح النادي أن هذا الإقبال يظهر الطبيعة العالمية والقدرة الاستقطابية للحدث الذي وضع دبي على خريطة صناعة سباقات الخيل العالمية، وجعلها محط أنظار واهتمام الملاك والمدربين والفرسان من كافة أرجاء العالم.

وتصدر اوشبا تيسورو، بطل كأس دبي العالمي 2023، قائمة المرشحين لأمسية كأس دبي العالمي، كما تصدر قائمة أخرى من ستة أبطال يسعون للدفاع عن ألقابهم في هذه الأمسية، وأشار إلى تنافس أكثر من بطل على اللقب في عدد من سباقات هذه الدورة، حيث يتنافس بطلا الكأس وديربي الامارات في كأس دبي العالمي، وبطلان سابقان لدبي جولدن شاهين، وبينما يتطلع دانيه لتحقيق الثنائية في القوز سبرنت، يسعى لورد نورث لتسجيل رباعية تاريخية غير مسبوقة في دبي تيرف.

وبلغت الترشحات القادمة من اليابان للنسخة المقبلة 200 مشاركة، لتحتفظ خيول اليابان بسجلها المتميز في أمسية كأس دبي العالمي في السنوات الأخيرة لتصبح الأكثر عدداً في تاريخ المشاركات اليابانية في الأمسية.

كما تضم المشاركات اليابانية أيضا عدداً من الأبطال البارزين، فعلاوة على بطل كأس دبي العالمي اوشبا تيسورو، تضم الكتيبة اليابانية بطل ديربي الامارات 2023 ديرما سوتاجاكي، والذي تم ترشيحه لكأس دبي العالمي (الفئة الأولى) البالغة جائزته المالية 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات. وتشير القائمة إلى أن نسخة هذا العام من سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (الفئة الأولى) البالغ جائزته المالية 6 ملايين دولار، والذي يعد ضمن أفضل خمسة سباقات على مستوى العالم.. تبدو أكثر قوة، فمن بين أبرز الخيول المرشحة المهرة اليابانية لبرتي ايلاند الفائزة في اثنين من جولات التاج الثلاثي الياباني، كما تم تسجيل كل من بطل ايريش ديربي وايريش شامبيون ستيكس اوجستا رودان بإشراف المدرب ايدان اوبراين، إضافة إلى الياباني «شهريار» الفائز بالسباق في نسخة عام 2022 والذي شغل المركز الخامس في نسخة العام الماضي، وتزداد القائمة قوة بتسجيل المهرة الإنجليزية البارزة «ايملي اب جون».

وتضم قائمة الخيول المرشحة لسباق دبي تيرف (الفئة الأولى) البالغة جائزته 5 ملايين دولار برعاية موانئ دبي العالمية مجموعة من الخيول المرموقة ذات الشهرة الواسعة ومن بينها «لورد نورث» الذي يسعى لتسجيل الفوز الرابع بالسباق بصورة غير مسبوقة.