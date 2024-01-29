منتخب قفز الحواجز بطلاً لكأس الأمم بالشارقة



الشارقة (وام)

حقق منتخب قفز الحواجز لقب بطولة الشارقة لكأس الأمم من فئة الأربع نجوم، بنتيجة نظيفة في المنافسة، التي جاءت من جولتين برعاية «لونجين»، وصمم مسارها على الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم.

شهد المنافسة وتوج فرسان الفرق الفائزة، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية الكأس.

وتنافست على لقب الكأس 8 فرق، تصدرها منتخب الإمارات، بنتيجة نظيفة خالية من نقاط الجزاء في الجولتين، ولم يعد المنتخب في حاجة إلى مشاركة الفارس الرابع في الجولة الثانية التي حسم أمرها 3 من فرسان المنتخب على صهوات 3 من خيول المستوى الأول بإسطبلات الشراع، الداعم الرئيس، وراعي المنتخب الأول لقفز الحواجز، والفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي والجواد «إنجوي دو لا مور» (10 سنوات)، وعبد الله محمد المري والجواد «بي بي اس ماك جريجور» (12 سنة)، وعلي حمد الكربي والجواد «جارلين دو توريس» (13 سنة) والفارس عبد الله حميد المهيري على صهوة جواده «شاكولو» (15 سنة).

وتوج بميدالية المركز الثاني المنتخب الألماني بنتيجة 5 نقاط جزاء (4+1)، وبميدالية المركز الثالث المنتخب البريطاني، بنتيجة 24 نقطة جزاء (12+12)، ثم توالت مراكز الفرق السعودية، إيرلندا، البرازيل، بلجيكا وسوريا. وتقاسمت الفارسة البلجيكية سيلين دو أزيفيدو مع الجواد «سلينتو تي زد»، والفارسة الألمانية صوفي هينرز مع الجواد «كانترو بي اتش» الصدارة في منافسة من الفئة الرفيعة تصنيف أربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على كأس مجلس الشارقة الرياضي، وصمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، بمشاركة 52 فارساً وفارسة، ونجح منهم 17 فارساً في الانتقال إلى جولة التمايز بأداء نظيف في الجولة الرئيسة، و10 منهم أكملوا التمايز من دون خطأ.

وأكملت الفارستان التمايز بزمن بلغ 37.78 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس البرتغالي دوارت سيبرا وأنهى التمايز مع الجواد «دورادوس 2» في زمن منافس على الصدارة بفارق جزء من الثانية، محققاً 37.79 ثانية، وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط سلطان محمد خليفة اليحيائي وعادل صالح الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضيوأحرز الفارس السعودي كمال باحمدان كأس اتحاد الإمارات للفروسية، راعي المنافسة قبل الأخيرة من فئة الأربع نجوم، والتي جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 70 فارساً وفارسة، صعد منهم 27 فارساً إلى جولة التمايز، ونجح منهم 13 فارساً في إكمال جولة التمايز دون خطأ، وتقدمهم الفارس كمال باحمدان في جولة التمايز على صهوة الفرس «كويكلي» وأكملها محققاً 38.36 ثانية.وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارس الإيرلندي مايكل بندر المشارك الأول في جولة التمايز مع الجواد «شاكو باي» وأنهى التمايز محققاً 38.55 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الإيرلندي أيضاً شين برين المشارك رقم (22) في التمايز محققاً 39.23 ثانية.

وتابع فرسان الإمارات تألقهم في منافسات بطولة الشارقة الدولية من فئة النجمة الواحدة، وفي منافسة المرحلتين على حواجز ارتفاعها 130 سم، وأقيمت على ميدان الصالة المغطاة برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حصد الفارس محمد حمد الكربي الصدارة في المنافسة التي شارك فيها 77 فارساً وفارسة، ونجح منهم 15 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأنجز الفائز محمد الكربي مع الفرس «شانتال» المرحلة الثانية محققاً 28.05 ثانية، وحصد جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني فرهانج صادقي مع الجواد «غزارو في دي ال»، وأكمل المرحلة الثانية محققاً 28.16 ثانية، وكانت جائزة المركز الثالث من نصيب الفارس أرحمه سيف العواني، مع الفرس «غانغا مانسيس» وأنهى المرحلة الثانية محققاً 29.00 ثانية.

واختتم فرسان منتخب قفز الحواجز انتصاراتهم في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، التي تزامنت مع الحدث الرئيسي بطولة الشارقة لكأس الأمم.وفي منافسة جائزة دائرة السياحة بالشارقة بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها على ميدان الصالة المغطاة بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وشارك فيها 98 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين 14 فارساً منهم، وحقق الصدارة الفارس الناشىء علي مفرج الكربي بصحبة الفرس «ساجا دو لا روج»، وأكمل معها المرحلة الثانية محققاً 24.42 ثانية.وتوّج بجائزة المركز الثاني زميله الفارس علي حسين النويس بصحبة الفرس «سيلين 267»، مسجلاً معها في المرحلة الثانية 25.04 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس السوري هادي نظام مع الجواد «اسبوير دو فوريتس»، وأنهى المرحلة الثانية محققاً 25.51 ثانية.