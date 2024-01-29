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الرياضة

هرج ومرج في مؤتمر كاساس !!

هرج ومرج في مؤتمر كاساس !!
29 يناير 2024 19:37

 
الدوحة (أ ف ب)
ساد هرج ومرج غرفة المؤتمرات الصحفية في استاد خليفة الدولي خلال تواجد مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس، وذلك بعد أن وجه إليه الصحفيون العراقيون سهام الانتقادات وحملوه مسؤولية الخسارة والخروج أمام الأردن 2-3، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم.
ولم يكتف هؤلاء بذلك بل حاولوا مهاجمة المنصة حيث كان كاساس يجلس قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنعهم من ذلك، ثم دعا أحدهم جميع زملائه إلى الخروج من القاعة.
وبدا واضحاً غضب الصحفيين العراقيين من خلال الاتهامات التي ساقوها باتجاه كاساس وعزوا الخسارة إلى المقابلات الإعلامية التي أجراها المدرب مع وسائل إعلام إسبانية في الأيام الأخيرة، ولم يقتنع المدرب الإسباني البالغ 50 عاماً وحاول شرح أن الخسارة لا علاقة لها بهذه المقابلات، بدليل أن فريقه فاز بثلاث مباريات في دور المجموعات بعد إجرائها، لكنهم لم يقتنعوا بوجهة نظره.
هنا احتدم النقاش على الرغم من تدخل الشخص الذي يدير المؤتمر، فصرخ أحد الصحافيين: «انت تستهزئ بالإعلام الرياضي» ويجب إجراء تحقيق بهذه القضية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وبعد خروج الصحافيين اعتبر كاساس أن ما حصل مؤسف، وقال: «يؤلمني ما حصل»، وعن مستقبله على رأس الجهاز الفني لمنتخب العراق أضاف المدرب الذي وصل إلى منصبه في 2022: «أنا هادئ في ما يتعلق بمستقبلي. هدفنا الاستعداد لمواصلة تصفيات كأس العالم». 

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