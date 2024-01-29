ميكالي: سعيد بالعودة إلى الإمارات ومكاسب كبيرة في معسكر دبي

معتصم عبدالله (دبي)

عبر البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الظفرة السابق، والمدرب الحالي لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالعودة مجدداً إلى الإمارات، بالتزامن مع إقامة المعسكر الإعدادي لمنتخب «الفراعنة تحت 23 عاماً» بدبي، والذي خاض فيه ثلاث وديات أمام العراق والسعودية والإمارات على التوالي استعداداً للمشاركة المرتقبة في أولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «سعيد بالعودة مجدداً للإمارات التي أحبها جداً ويشرفني دائماً التواجد هنا»، وقاد المدرب البرازيلي صاحب الـ 54 عاماً، الظفرة في دوري المحترفين في أكتوبر 2021 خلفاً للسوري محمد قويض، قبل إقالته في مارس 2022، ليتولى بعدها تدريب المنتخب الأولمبي المصري بداية من أغسطس 2022.

وأقام منتخب مصر الأولمبي معسكراً إعدادياً بدبي استعداداً للأولمبياد، خاض فيه «الفراعنة» أربع مباريات ودية، تعادل خلالها أمام منتخب قطر 1-1، وخسر أمام العراق 0-1، والسعودية 1-2، قبل الفوز على «الأبيض الأولمبي» بنتيجة 5-1 مساء السبت على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

وعلق ميكالي على برنامج معسكر دبي قائلاً: «بصفة عامة المعسكر الإعدادي كان ناجحاً للغاية، وأدينا مجمل المباريات بشكل جيد، وللأسف لم نسجل في بعضها، عكس المباراة الأخيرة وسعيد بالأداء القوي والفوز الكبير أمام منتخب الإمارات الأولمبي»، لافتاً إلى افتقاد المنتخب 6 من لاعبيه الأساسيين رفقة المنتخب الأول حالياً، مشدداً على أن الظهور الإيجابي لمعظم اللاعبين أبرز المكتسبات.

وحول ملامح الإعداد للمنتخب خلال الفترة المقبلة، والتي تسبق انطلاق دورة الألعاب الصيفية المقررة بباريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين، أوضح ميكالي: «نتأهب خلال الفترة المقبلة لتجمع جديد بالتزامن مع أيام (الفيفا) في مارس المقبل نخوض خلاله معسكراً إعدادياً بالسعودية، ويعقبه معسكر أخير في مدينة تولوز الفرنسية قبل انطلاق المشاركة في الأولمبياد».

من جهته، أنهى «الأبيض الأولمبي» سلسلة تجارب يناير الودية بالخسارة أمام مصر 1-5، والتي سبقتها مباراتا السعودية 2-0، والعراق 0-4، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024، فيما يستعد «الفراعنة» لخوض أولمبياد باريس 2024.

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.