الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب «سلة الكراسي» يهزم البحرين في «بارالمبية غرب آسيا»

منتخب «سلة الكراسي» يهزم البحرين في «بارالمبية غرب آسيا»
30 يناير 2024 00:58

رضا سليم (الشارقة) 

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد يلتقي رؤساء بعثات «بارالمبية غرب آسيا»
7 ألعاب تدشن منافسات «بارالمبية غرب آسيا»

حقق منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة الفوز الأول على البحرين 54-39 في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الرابعة، التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، فيما نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على العراق 56-49. 
ويلتقي اليوم منتخبنا أمام نظيره العُماني، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع البحريني، كانت الجولة الأولى قد شهدت خسارة منتخبنا أمام العراق بفارق نقطتين 47-45، وفاز البحرين على عُمان 66-55.
وتشهد الدورة اليوم انطلاق منافسات ألعاب القوى بعد يومين من التدريبات بملعب نادي الثقة للمعاقين، وسط تطلعات كبيرة من جميع المشاركين للفوز والصعود لمنصات التتويج.
وفي منافسات البوتشيا، فاز السعودي زياد الجهني بالميدالية الذهبية في فئة «بي سي 3»، وجاء العراقي محمد النعيمي في المركز الثاني، والإماراتي محمد الفلاسي بالمركز الثالث. وفي فئة «بي سي 2» سيدات، حققت العراقية حنين المعموري المركز الأول، وحصدت مواطنتها نورة الجورني المركز الثاني، ونالت السعودية زهراء الأبيض المركز الثالث، وتتواصل منافسات البوتشيا التي يُشارك فيها 43 لاعباً «30 لاعباً و13 لاعبة» من 6 دول في جميع الفئات المختلفة.
وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات الريشة الطائرة عن فوز العراقي محمد جواد 2-0 على الإماراتي جمال خليفة البداوي 2-0 في منافسات فئة (swh1) كما فاز اليمني محمد رجب على لاعبة البحرين روبا العامري. وفي منافسات (ms-sh6)، فاز العراقي عماد عادل على اللبناني رضا رزق 2-0، كما فاز الأردني مصعب الطوالبة على مواطنه علاء القواسمة 2-0، وفاز السعودي محمد العلي على اليمني صلاح محمد، بنتيجة 2-0 بعد انسحاب الأخير، قبل أن يخسر من العراقي علي الأسدي بالنتيجة نفسها. وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، عن سعادته بالتواجد في الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية في إمارة الشارقة، مقدماً الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لهذه البطولة، مثمناً جهود اللجنة العليا والمنظمين للاستقبال والتنظيم الجيد، مشيراً إلى أنّ هذه البطولة لها العديد من الفوائد التي سيجنيها اللاعبون من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.
وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية أنّ البطولة تعتبر محطة رئيسية في إعداد المنتخبات للمنافسات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تشارك في 7 رياضات بمجموعة وعناصر شابة، مشيراً إلى أن رياضة ذوي الإعاقة الإماراتية؛ بفضل الدعم من القيادة الرشيدة، أصبحت الآن تُحقق إنجازات رياضية في هذا المجال، متمنياً استمرار أبنائنا في العطاء. 

منتخب سلة الكراسي المتحركة
سلة الكراسي المتحركة
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
دورة ألعاب غرب آسيا
آخر الأخبار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
علوم الدار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
اليوم 15:41
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©