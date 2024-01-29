منتخب «سلة الكراسي» يهزم البحرين في «بارالمبية غرب آسيا»

رضا سليم (الشارقة)

حقق منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة الفوز الأول على البحرين 54-39 في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الرابعة، التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، فيما نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على العراق 56-49.

ويلتقي اليوم منتخبنا أمام نظيره العُماني، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع البحريني، كانت الجولة الأولى قد شهدت خسارة منتخبنا أمام العراق بفارق نقطتين 47-45، وفاز البحرين على عُمان 66-55.

وتشهد الدورة اليوم انطلاق منافسات ألعاب القوى بعد يومين من التدريبات بملعب نادي الثقة للمعاقين، وسط تطلعات كبيرة من جميع المشاركين للفوز والصعود لمنصات التتويج.

وفي منافسات البوتشيا، فاز السعودي زياد الجهني بالميدالية الذهبية في فئة «بي سي 3»، وجاء العراقي محمد النعيمي في المركز الثاني، والإماراتي محمد الفلاسي بالمركز الثالث. وفي فئة «بي سي 2» سيدات، حققت العراقية حنين المعموري المركز الأول، وحصدت مواطنتها نورة الجورني المركز الثاني، ونالت السعودية زهراء الأبيض المركز الثالث، وتتواصل منافسات البوتشيا التي يُشارك فيها 43 لاعباً «30 لاعباً و13 لاعبة» من 6 دول في جميع الفئات المختلفة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات الريشة الطائرة عن فوز العراقي محمد جواد 2-0 على الإماراتي جمال خليفة البداوي 2-0 في منافسات فئة (swh1) كما فاز اليمني محمد رجب على لاعبة البحرين روبا العامري. وفي منافسات (ms-sh6)، فاز العراقي عماد عادل على اللبناني رضا رزق 2-0، كما فاز الأردني مصعب الطوالبة على مواطنه علاء القواسمة 2-0، وفاز السعودي محمد العلي على اليمني صلاح محمد، بنتيجة 2-0 بعد انسحاب الأخير، قبل أن يخسر من العراقي علي الأسدي بالنتيجة نفسها. وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، عن سعادته بالتواجد في الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية في إمارة الشارقة، مقدماً الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لهذه البطولة، مثمناً جهود اللجنة العليا والمنظمين للاستقبال والتنظيم الجيد، مشيراً إلى أنّ هذه البطولة لها العديد من الفوائد التي سيجنيها اللاعبون من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية أنّ البطولة تعتبر محطة رئيسية في إعداد المنتخبات للمنافسات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تشارك في 7 رياضات بمجموعة وعناصر شابة، مشيراً إلى أن رياضة ذوي الإعاقة الإماراتية؛ بفضل الدعم من القيادة الرشيدة، أصبحت الآن تُحقق إنجازات رياضية في هذا المجال، متمنياً استمرار أبنائنا في العطاء.