«أبوظبي البحري» يُكرم أبطال «اللاسلكية» والتجديف الحديث و«أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات الزوارق اللاسلكية، والشراعية الحديثة، والتجديف بالكاياك لأصحاب الهمم التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في يوم واحد ضمن مهرجان أبوظبي البحري، تنافساً قوياً بين المتسابقين في سباق الفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى، حيث تم تتويج الأبطال في احتفالية كبيرة أمام مقر النادي على كورنيش أبوظبي.

ويقام مهرجان أبوظبي البحري تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ويشتمل الحدث على 15 بطولة ونشاطاً وفعالية من بطولات تراثية وحديثة، وتقام الفعاليات على كاسر الأمواج. وتصدر عمر عيسى حسن أحمد منافسات فئة سل 2 في بطولة الزوارق اللاسلكية، وحصل عزام عيسى حسن أحمد المركز الأول في فئة سل 3، ونال ناصر علي عباس البلوشي المركز الأول في فئة سل 4.

وفي منافسات التجديف الحديث، فاز السنغافوري لوكاس كاو بالمركز الأول في منافسات الأوبتيميست العمومي، وتصدرت مواطنته ديسيري لي منافسات السيدات، فيما ذهب المركز الأول في منافسات الجونيور إلى خليفة أحمد الرميثي.

وفي منافسات العمومي إلكا 4، فاز ماجد المرزوقي بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد مروان، وجاء ثالثاً سيف طارق المرزوقي، وتصدرت كاميلا القبيسي منافسة السيدات، وحلت ثانية مروة الحمادي، وجاءت ثالثة اليازية الحمادي، فيما ذهب المركز الأول لفئة الجونيور إلى محمد مروان، وجاء ثانياً عبد الله المرزوقي، وحل ثالثاً مروان الحمادي.

وفاز بصدارة منافسة إلكا 6 حمزة آل علي، وجاء ثانياً عثمان الحمادي، وحل ثالثاً محمد عبد الكريم.

وفي سباق التجديف الكاياك لأصحاب الهمم، حصل سليمان الحمادي وسيف النعيمي على المركز الأول، وتصدر صالح فهد حتروش سباق الفردي.

كرم الفائزين سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهزاع محمد الجنيبي، مدير إدارة العمليات البحرية في أبوظبي البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي. وينظم نادي أبوظبي البحري غداً الثلاثاء سباق البوانيش، ضمن برنامج الفعاليات والأنشطة التراثية، حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً، ويعد هذا السباق الأول ضمن روزنامة السباقات التراثية في المهرجان.

وأكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية أن الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لإقامة السباقات التراثية البحرية في المهرجان قد اكتملت، مشيراً إلى أن سباقات البوانيش تستقطب دائماً أعداداً كبيرة من البحارة لخوض التجربة، وتشهد تنافساً قوياً ومثيراً بين المشاركين.

وأضاف: فعاليات المهرجان تسير وفق البرنامج المعد، الأمر الذي سهل على المشاركين التواجد في السباقات، والتفاعل مع الأنشطة في القرية التراثية، مؤكداً نجاح كل الفعاليات التي أقيمت من خلال المشاركة الكبيرة، والمستويات الفنية التي قدمت من قبل المتسابقين.