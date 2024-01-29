أُنس جابر تشارك نعومي أوساكا في «زوجي مبادلة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتنافس المصنفة السادسة عالمياً وبطلة الجراند سلام، أُنس جابر، جنباً إلى جنب مع نعومي أوساكا في مسابقات الزوجي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، والتي تنطلق يوم السبت المقبل، بعد حصولهما على بطاقتي دعوة وايلد كارد.

وتعود بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، التي تستضيفها مبادلة ويقدمها مجلس أبوظبي الرياضي، إلى مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في نسختها الثانية، والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 فبراير، بعد حدث افتتاحي لا يُنسى العام الماضي.

وتضم تشكيلة الفردي، 8 نجمات من أفضل 20 لاعبة في العالم، حيث تتنافس كل من يلينا ريباكينا وماريا ساكاري وباربورا كريجيكوفا على اللقب، إلى جانب نعومي أوساكا وإيما رادوكانو، الفائزتين ببطولة أميركا المفتوحة لعام 2021.

في حين أن مباريات الفردي تشكل الاهتمام الأكبر في البطولة، إلا أن الأنظار تتجه بقوة إلى مسابقات الزوجي في نسخة هذا العام، نظراً لأن أُنس جابر، اللاعبة المفضلة لدى جماهير التنس في المنطقة، والتي وصلت إلى نهائي جراند سلام، تشارك الحائزة على أربع بطولات جراند سلام والمصنفة رقم 1 سابقاً، نعومي أوساكا، للمرة الأولى على الإطلاق، ومع وجود هذا الثنائي الرائع يضمن الجمهور مباريات شيّقة مليئة بالإثارة والمتعة.

وبالرغم من أن اللاعبتين معروفتان بمسيرتهما الفردية، فإنهما شاركتا من قبل في المباريات الزوجية، حيث تنافست أوساكا في زوجي السيدات في جميع بطولات جراند سلام الأربع، بينما لعبت جابر في بطولة أميركا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وويمبلدون. كما سبق وأن شاركت جابر مع بطلة جراند سلام 23 مرة، سيرينا ويليامز، في منافسة الزوجي في إيستبورن عام 2022، حيث وصل الثنائي إلى الدور نصف النهائي قبل أن يضطرا إلى الانسحاب بعد تعرض اللاعبة التونسية للإصابة.

وتنطلق منافسات مبادلة أبوظبي المفتوحة للزوجي يوم الاثنين المقبل، في حين تبدأ جابر أولى مبارياتها في المسابقات الفردية يوم الأربعاء 7 فبراير، وفقاً للجدول النهائي لرابطة محترفات التنس، ولن يتم الكشف عن باقي مبارياتها حتى موعد القرعة الرئيسة.