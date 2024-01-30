«لعنة الكان» تطارد «الأبطال» 14 عاماً!

أنور إبرهيم (القاهرة)

بعد مفاجأة خروج منتخب السنغال من دورالـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في كوت ديفوار، بعد خسارته بركلات الترجيح بأقدام «الأفيال» أصحاب الأرض، تواصلت «اللعنة»، التي تصيب البطل حامل اللقب، وذلك منذ بطولة 2010 في أنجولا، وحتى هذه البطولة.

جاء منتخب كوت ديفوار من بعيد، بعد أن كان على أعتاب الخروج من الدور الأول للبطولة، التي تقام على أرضه ووسط جماهيره، وإذا به يحقق المفاجأة ويطيح «حامل اللقب» منتخب السنغال من دورالـ16، ويحرمه من استكمال مسيرة الاحتفاظ باللقب الذي حققه في نسخة 2022.

هذه «اللعنة» أصابت كل الأبطال على امتداد 14 عاماً، وبدأها المنتخب المصري حامل لقب بطولة 2010، إذ أنه لم يتأهل أصلاً إلى بطولة 2012، وخرج من التصفيات المؤهلة لها، بل غاب أيضاً عن النسختين التاليتين 2013 و2015، رغم أنه حقق قبلها إنجازاً غيرمسبوق بالفوز بثلاث نسخ متتالية 2006 و2008 و2010.

وكتب منتخب «الفراعنة» بذلك «الفصل الأول» من «لعنة البطل» بعدم قدرته أصلاً على التأهل واحتلاله المركزالرابع في مجموعته بالتصفيات.

وفازمنتخب زامبيا ببطولة 2012، وعندما شارك في بطولة 2013، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، احتل المركز الثالث في مجموعته ولم يتأهل للدور الثاني، وفاز منتخب نيجيريا باللقب.

وفي البطولة التي أقيمت في 2015 لم يشارك «النسور الخضر» أصلاً في هذه البطولة.

أما منتخب كوت ديفوارحامل لقب بطولة 2015، فلم ينجح في الفوز بأي مباراة في الدور الأول من بطولة 2017، واحتل المركز الثالث في مجموعته بالدورالأول، وحصل منتخب الكاميرون على لقب البطولة.

وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً في بطولة 2019، التي أقيمت في مصر، وفاز بها منتخب الجزائر، فشل منتخب الكاميرون في مواصلة مغامرة الحفاظ على اللقب، وخرج من دور الـ16 بعد خسارته من منتخب نيجيريا 2-3.

وعندما أقيمت نسخة 2022 في الكاميرون، جاء الدور على منتخب الجزائر بطل نسخة 2019، ليخرج من الدور الأول، بعد أن كان أحد المنتخبات المرشحة بقوة للفوز مجدداً باللقب.

وها هومنتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، والمرشح الأول للفوز بلقب نسخة 2024، بعد أن أنهى الدورالأول في مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات، ليخرج من دورالـ16 للبطولة على يد أصحاب الأرض الإيفواريين بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1.

وتساءلت شبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت» عما إذا كان البطل المنتظر لهذه لبطولة هذا العام قادر على أن يسلم من «المصيرالملعون» الذي يصيب أبطال «الكان» على امتداد 7 نسخ.