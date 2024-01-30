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الرياضة

«المنسف» يخطف المشهد في «أمم آسيا»!

«المنسف» يخطف المشهد في «أمم آسيا»!
30 يناير 2024 10:04

مراد المصري (دبي)
تصدرت وجبة «المنسف» الشعبية الشهيرة في الأردن، المشهد والأحاديث، عقب تفوق منتخب «النشامى» على نظيره العراقي 3-2 أمس في دور الـ 16، ليبلغ ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، وذلك بعدما أدت احتفالية اللاعبين إلى تغيير مجريات اللقاء بسببه.
وقام لاعبو المنتخب الأردني بالاحتفال عقب تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، عبر الجلوس على الأرضية الخارجية من الملعب، والقيام بما يشبه تناول وجبة «المنسف»، وذلك بالتفاعل مع الجماهير الأردنية التي كانت على المدرجات أمامهم.
وبعد العودة القوية من المنتخب العراقي، وتحديداً تسجيل الهدف الثاني من أيمن حسين في الدقيقة 76، قام اللاعب بالاحتفال مرة أخرى بتقليد تناول وجبة «المنسف» رداً على لاعبي المنتخب الأردني، لكن جاء تقدير الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني، بأنه بالغ في الاختفال وإضاعة الوقت، ليشهر البطاقة الصفراء، التي كانت الثانية للاعب، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 77.
وتصدر «المنسف» وسائل التواصل الاجتماعي بعد صافرة نهاية اللقاء، ما بين مؤيد لطرد اللاعب العراقي، وحالة استنكار من قرار الحكم، وسط تداول لقطات للاحتفاليتين بتناول وجبة «المنسف».
وغرد موسى التعمري نجم المنتخب الأردني عبر حسابه الرسمي بعد الفوز، ووضع صورته رفقة زملائه خلال القيام بالاحتفالية، وكتب: «يا أخي المنسف طعمه زاكي»، فيما تفاعل حساب الدوري الفرنسي مع الأمر، ووضع نفس الصورة وكتب: «منسف والوضع متمنسف».
وكانت وجبات «المنسف» بالفعل بانتظار لاعبي الأردن عند العودة إلى فندق الإقامة، وسط احتفالات جماهيرية صاخبة بهذا الانتصار، وتكرار الإنجاز التاريخي ببلوغ الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

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