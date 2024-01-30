بيريرا: «كأس دبي للتحدي» قربتني إلى الإمارات

معتصم عبدالله (دبي)

جذبت المشاركة في «كأس تحدي دبي لكرة القدم 2024»، التي أسدل عليها الستار الأحد الماضي، بتتويج الزمالك المصري باللقب على حساب منافسه الأهلي السعودي، العديد من النجوم أمثال البرازيلي ديفيدسون بيريرا لاعب فريق ووهان ثري تاونز الصيني، ومواطنه روبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق والأهلي السعودي حالياً، بجانب آلان ماكسيمان المنتقل لصفوف الأخير من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى المهدي المبارك لاعب الرجاء الرياضي المغربي الحالي والمعار من العين.

وقال الجناح البرازيلي ديفيدسون بيريرا لاعب ووهان في تصريحات لـ«الاتحاد»: «سعيد بالتواجد مع فريقي في البطولة الودية، والتعرف عن قرب على الإمكانات الكبيرة لملاعب الإمارات، خاصة على مستوى البنية التحتية وأرضيات الملاعب، أعتقد أن الإمارات ودبي مكان رائع للإقامة والعيش بسلام».

وأضاف اللاعب السابق لنادي فلومينينسي البرازيلي، والذي سبق له خوض عدة تجارب في الدوري البرتغالي آخرها مع نادي فيتوريا جيماريش قبل الانتقال إلى آلانياسبور في الدوري التركي، وصولاً إلى محطته الحالية مع ووهان الصيني: «أعلم أن هناك العديد من اللاعبين البرازيليين في صفوف الأندية الإماراتية، والأندية السعودية والخليجية بشكل عام، وأعتقد أن التطور الكبير لكرة القدم بشكل عام وظروف الإقامة المميزة عوامل جذب لنجوم الكرة من كل أنحاء العالم».

وحول تقييمه لمشواره مع فريق ووهان في ملاعب الصين بداية من مارس 2022، قال بيريرا صاحب الـ 32 عاماً: «توجت مع النادي بلقبي دوري وكأس السوبر، ونقاتل حالياً في المنافسة المحلية، وأعتقد أن المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي تدعم برنامج الاعداد بشكل مثالي».

واحتل ووهان المركز الرابع في بطولة «كأس دبي للتحدي» بخسارته أمام الرجاء المغربي 0-1، بعد الأولى أمام الأهلي السعودي 1-3، في الوقت الذي توج فيه الزمالك المصري بطلاً للبطولة التي أسدل عليها الستار الأحد الماضي، بفوزه على منافسه الأهلي السعودي 3-1.