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الرياضة

متصدر «البوندسليجا» يطارد أسينسيو في «اللحظات الأخيرة»!

متصدر «البوندسليجا» يطارد أسينسيو في «اللحظات الأخيرة»!
30 يناير 2024 11:38

برلين (د ب أ)
يتطلع باير ليفركوزن، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، للتعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما ذكرت شبكة «سكاي» في نسختها الألمانية، اليوم.
وذكرت سكاي أن أسينسيو (28 عاماً) يرغب في الانتقال لليفركوزن، لكن سيكون من الصعب على النادي الألماني إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي لغلق فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد غدٍ الخميس، وبحسب التقرير، فإن مسؤولي ليفركوزن يناقشون الصفقة منذ مساء أمس الاثنين.
وكان ليفركوزن، الذي يطمح للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى هذا الموسم، تعاقد مؤخراً مع الإسباني بورخا إجليسياس، لتعويض غياب هدافه المصاب فيكتور بونيفاس.
وانتقل أسينسيو، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، من ريال مدريد الإسباني لسان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، في الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن بعد من تأمين مكان أساسي له في التشكيلة الأساسية للفريق.
ولعب أسينسيو مع ريال مدريد منذ عام 2016، وفاز بمجموعة من الألقاب مع الفريق الملكي، حيث كان من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وقام بتمثيل منتخب إسبانيا في آخر نسختين لكأس العالم. وانضم أسينسيو إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، قادماً من الريال بعقد مدته 3 سنوات حتى يونيو 2026.
يذكر أن ليفركوزن يتربع على قمة الدوري الألماني حالياً برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة، وذلك بعد مرور 19 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.

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