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الرياضة

سوريا تبحث عن «الغائب 51 عاماً» في كأس آسيا

سوريا تبحث عن «الغائب 51 عاماً» في كأس آسيا
30 يناير 2024 11:53


الدوحة (د ب أ)
بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، يحلم منتخب سوريا بتحقيق المزيد في النسخة الحالية للمسابقة المقامة في قطر، ويلتقي منتخب سوريا مع نظيره الإيراني غداً الأربعاء على ملعب «عبدالله بن خليفة»، في دور الـ16 لأمم آسيا 2023، حيث يسعى فريق المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لبلوغ دور الثمانية، رغم صعوبة المواجهة التي تنتظره.
ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين المنتخبين على الصعيدين الرسمي والودي، سيكون هذا هو اللقاء الأول بين سوريا وإيران في نهائيات كأس الأمم الآسيوية. ويتطلع منتخب سوريا لكسر التفوق الإيراني الكاسح في تاريخ لقاءات الفريقين بمختلف المسابقات، فخلال 30 مواجهة أقيمت بينهما حقق الإيرانيون 18 فوزاً، وخيم التعادل على 11 لقاء، فيما حقق المنتخب الملقب بـ«نسور قاسيون» انتصاراً وحيداً في مايو 1973، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 1974.
واجتاز منتخب سوريا مرحلة المجموعات لأول مرة في البطولة التي يشارك فيها للمرة السابعة، بعدما جاء ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة. ويطمح المنتخب السوري، الذي يحتل المركز 91 عالمياً، و14 آسيوياً، وفقاً لآخر تصنيف للمنتخبات صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحقيق المفاجأة وعبور عقبة منافسه الإيراني، صاحب الترتيب الـ21 عالمياً، والثاني آسيوياً، رغم الفوارق الكبيرة بين الطرفين.
وبدأت رحلة صعود منتخب سوريا لمرحلة خروج المغلوب في النسخة الحالية بكأس الأمم الآسيوية بتعادله من دون أهداف مع منتخب أوزبكستان في افتتاح لقاءاته بالمجموعة الثانية، وخسارته صفر/ 1 أمام منتخب أستراليا، بطل المسابقة عام 2015، وفوزه على الهند1/ صفر.

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