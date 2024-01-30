5 ميداليات حصاد الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»

رضا سليم (الشارقة)

حقق منتخب البوتشيا 5 ميداليات ملونة منها، ذهبيتان، وفضية، وبرونزيتان، ضمن منافسات النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وأهدت رئيسة الفلاسي، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في منافسات البوتشيا فئة «بي سي 4» سيدات، كما أضافت للإمارات الميدالية الذهبية الثانية مع حمدان الكعبي في منافسات الزوجي فئة «بي سي 4»، كما حقق لاعبنا خالد المراشدة الميدالية الفضية في منافسات رجال فئة «بي سي 2»، وتوّج عمر الفلاسي بالميدالية البرونزية فئة «بي سي 3»، وفاز حمدان الكعبي بالميدالية البرونزية فئة «بي سي 4».

وفاز المنتخب السعودي بـ 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، وأحرز البحرين ميداليتين ذهبيتين، وبرونزيتين، فيما فاز العراق بميداليتين ذهبيتين، و6 فضيات، وبرونزية.

من ناحية أخرى، واصل منتخبنا الوطني انتصاراته في منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، بعد فوزه على نظيره العماني بنتيجة 49-35، في الجولة الثالثة، وحقق المنتخب السعودي العلامة الكاملة، بعد تغلبه على المنتخب البحريني 73-48. وسيلتقي السعودي مع نظيره العماني، والعراق مع نظيره البحريني.

وشهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الأولى المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، تنافساً كبيراً بين 6 فرق مشاركة، وحقق السعودية الفوز على منتخبنا بنتيجة 11-1، قبل أن يتعادل في مباراة مثيرة مع منتخب قطر 8-8، ليحصد 4 نقاط، كما حقق منتخب الأردن فوزاً على منتخبنا بنتيجة 17-7، وعلى عُمان بنتيجة 18-8، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما حقّق العراق العلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على عُمان بنتيجة 11-1، وعلى قطر 7-6.

ويلتقي السعودية مع عُمان والعراق، فيما يلتقي منتخبنا مع قطر وعُمان، فيما يلعب الأردن مع العراق وقطر.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني للريشة الطائرة عن فوز العراقي محمد جواد 2-0 على البحرينية روبا العامري، كما فاز العراقي محمد كريم على لاعبنا محمد أحمد الزرعوني 2-0، وفاز السعودي محمد أحمد على اللبناني إياد مشلب 2-0، كما فاز السوري فراس يحيى على مواطنه مطر عاطف 2-0، وحقق اللبناني رضا رزق الفوز على الأردني علاء القواسمة 2-0.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، عن سعادته بتنظيم النسخة الرابعة في الشارقة بنادي الثقة للمعاقين، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزز المكتسبات التي ظلت تحققها رياضة ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، والنادي قادر على إبهار الجميع، من خلال تقديم بطولة بتنظيم مثالي.

وأبدى الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، سعادته باللاعبين المشاركين بالبداية القوية لألعاب غرب آسيا البارالمبية في مختلف المنافسات، وقال:«الهدف من الدورة تطوير قدرات اللاعبين والمشاركين للوصول إلى الأولمبياد، علاوة على الفوائد التي سيجنيها اللاعبون من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات».