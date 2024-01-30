«أفكار» تتصدر الأفراس في بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل



أبوظبي (وام)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، التي انطلقت يوم الأحد بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين، منافسات قوية خلال الأشواط التأهيلية. وتقام البطولة التي تحمل التصنيف «A» وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة 261 خيلاً.

وأحرزت «ع ج أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي المركز الأول في القسم «ب» للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، محققة 91.90 نقطة، بينما حققت صدارة القسم «ج»، «استونيا» ليوسف عبد اللطيف آل علي، مسجلة 92.40 نقطة.

وتصدر «اسم السيد» لاكسال مونز، شوط فئة الأمهار عمر سنة «أ»، مسجلاً 92.50 نقطة، فيما أحرز المركز الأول في القسم «ب» المهر «أم زد أديب» لخليفة النعيمي، محققاً 91.60 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ج» إلى «ناموس الميدان» لمربط الميدان، الذي حصد 90.80 نقطة.

اعتلى صدارة شوط فئة الأمهار عمر سنتين القسم «أ» المهر «اتش ايه اكسترا» لنايلة حايك، وحقق 91.20 نقطة، وأحرز «ع ج سيار» لمربط عجمان، صدارة القسم «ب» وحصل على 92.00 نقطة. واختتمت منافسات اليوم الثاني بفوز المهر «روي رهيب» للمالك سو أولدهام وطلال عقاد، بالمركز الأول لشوط فئة الأمهار عمر 3 سنوات «أ»، مسجلاً 91.60 نقطة.