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الرياضة

شرطة أبوظبي تحصد المراكز الأولى ببطولة الداخلية للفنون القتالية

شرطة أبوظبي تحصد المراكز الأولى ببطولة الداخلية للفنون القتالية
30 يناير 2024 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي (MMA) رجال وسيدات المركز الأول في بطولة الفنون القتالية رقم (4) التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في جزيرة ياس ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي موسم 2023 - 2024، وبمشاركة 58 منتسباً رياضياً من الرجال و21 من العنصر النسائي في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.
وحصل منتخب الرجال 14 ميداليات ملونة (7 ذهبيات - 6 فضيات - 1 برونزية) و130 نقطة في المجموع العام، وحاز منتخب السيدات 12 ميداليات ملونة (5 ذهبيات - 6 فضيات - 1 برونزية) و61 نقطة في المجموع العام، وأكد العميد عمران احمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على تحقيق التميز الرياضي المتفرد.
ولفت إلى الحرص على تحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضات القتالية لأهميتها في مجالات العمل الأمني وتهيئة عناصرها لأداء المهام الشرطية الميدانية بحرفية ولياقة عالية دائماً، وأوضح أن للرياضة دوراً مهماً في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الإسهام بتحقيق القفزات التطويرية.
وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي منتخبات شرطة أبوظبي على تحقيق هذا الإنجاز، لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي والتفرغ الرياضي.

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وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي في أولمبياد انطلاقة للموسم في جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي بحصول القيادة على المركز الأول في البطولتين القتالية رجال وسيدات.

 

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