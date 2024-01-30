ناديا «الحمرية وأبوظبي» يتصدران منافسات التجديف الحديث



أبوظبي (وام)

شهدت منافسات بطولة التجديف الحديث التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، إقبالاً كبيراً على المشاركة في 13 فئة مختلفة، وتنافس على المراكز الأولى ناديا أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية.

ويتضمن المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، 15 بطولة وفعالية تراثية وحديثة على كاسر الأمواج. وتصدر مسابقة فردي الرجال حمد المطروشي من نادي الحمرية، وجاء ثانياً زميله أحمد الحمادي، وحل ثالثاً يحيى الحمادي من نادي أبوظبي، ونال «الحمرية» المركز الأول في مسابقة فردي الرجال أقل من 23 سنة عن طريق حمد الشامسي، وجاء متسابق «أبوظبي» أكسيل رودي ثانياً ثم سلطان الشامسي «الحمرية» ثالثاً.

وتصدرت فردي السيدات متسابقة نادي أبوظبي جوكسي اسلان، وحلت ثانية بشرى إبراهيم قادري من نادي الحمرية، ونالت المركز الثالث عهود مصبح «أبوظبي»، وتصدر فردي الشباب أقل من 18 سنة نادي الحمرية، وحل أولاً سلطان أحمد الشامسي، وجاء ثانياً زايد عبيد الشامسي، وثالثاً زايد سيف العليلي.

وفي زوجي الرجال نال «الحمرية» المركز الأول عبر حمد عامر الشامسي، وسلطان أحمد الشامسي. وتصدر الثنائي المزدوج للرجال حمد المطروشي وأحمد الحمادي من «الحمرية»، كما تصدر «الحمرية» منافسة المزدوج للشباب أقل من 18 سنة بواسطة مايد المحمري وزايد الشامسي، ونال نادي أبوظبي المركز الأول في منافسة الثنائي المزدوج للسيدات عن طريق عهود مصبح، وجوكسي اسلان، وأحرز «الحمرية» المركز الثاني عن طريق بشرى قادري، وحمدة قادري. وحقق «الحمرية» صدارة رباعي الرجال عبر أحمد الحمادي وحمد المطروشي، وخميس الشامسي، ومبارك اليامي.

كما نال «الحمرية» المركز الأولى في منافسة رباعي الرجال أقل من 23 سنة عبر حمد عامر الشامسي، وسلطان أحمد الشامسي، وتصدر «الحمرية» أيضاً الرباعي المزدوج للسيدات والناشئات. وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهزاع محمد الجنيبي مدير إدارة العمليات البحرية في أبوظبي البحرية، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وسالم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وهنأ سالم الرميثي الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في كل الفئات، وتوجه بالشكر لكل المشاركين على ما قدموه من جهد خلال البطولة، وأشاد بالمشاركة الكبيرة لناديي أبوظبي البحري والحمرية، وبروح التنافسية العالية التي ظهر بها المشاركون في كل الفئات.

وأضاف: الرياضات الحديثة، ومنها التجديف الحديث تجد إقبالاً كبيراً في كل الفئات خاصة منافسات الناشئين والناشئات، الذين يمثلون قاعدة واسعة لأبطال المستقبل، ومثل هذه البطولات فرصة جيدة لصقل مواهبهم، وتطوير قدراتهم الفنية.