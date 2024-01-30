كلباء يجدد عقد فيليب كيس

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت إدارة شركة كلباء لكرة القدم، تجديد عقد لاعبها السلوفاكي فيليب كيس (33 عاماً) لمدة موسم حتى نهاية 2025، وذلك ضمن إطار المحافظة على الاستقرار الفني، وعدم التفريط باللاعبين الجيدين في تشكيلة «النمور».

وانتقل كيس للدوري الإماراتي قادماً من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حُر ليوقع مع كلباء لموسمين.

وانضم كيس إلى «النمور» في مطلع الموسم الماضي، وسجل للفريق 3 أهداف في موسمه الأول في مسابقة الدوري، وشارك في 25 مباراة، فيما شارك هذا الموسم في 10 مباريات، وسجل هدفين، ولعب 3111 دقيقة مع الفريق.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد للموسم الثالث مع «الأصفر»، حيث أشاد بالروح الإيجابية التي يتحلى بها كل فرد، ومبدأ الأسرة الواحدة، الذي يغلف العلاقات مع الجميع، سواء من الإدارة، أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأشاد كيس برؤية مجلس الإدارة بالحفاظ على البنية الأساسية للفريق، واحتفاظه بأهم اللاعبين، مشيراً إلى سعادته بوجوده مع هذا الفريق، الذي يقدم مستويات لافتة، خلال المواسم السابقة، ويحظى باستقرار جيد.

وكانت إدارة كلباء قد جددت عقد الإيطالي دانيل بيسا حتى 2026، وعبدالعزيز حمد حتى 2027، كما تسعى لتجديد عقود بعض اللاعبين، خلال الفترة القادمة، من أجل تعزيز الاستقرار في صفوف الفريق في المسابقات المحلية كافة.