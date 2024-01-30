التحكيم الإماراتي يُواصل الظهور في كأس آسيا

دبي (الاتحاد)

يواصل قضاة ملاعبنا مشاركتهم في إدارة مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا في الدوحة، حيثُ كلفت لجنة الحكام الآسيوية الحكم الدولي عمر آل علي (حكم فيديو)، ضمن طاقم تحكيم مباراة أوزبكستان وتايلاند، التي تقام مساء اليوم على استاد الجنوب.

ويظهر اليوم، الحكم الدولي عادل النقبي (حكم فيديو) ضمن الطاقم المكلف بإدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية.

ويُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي (حكما الفيديو) ضمن طاقم حكام مباراة البحرين واليابان، المقرر إقامتها غداً الأربعاء على استاد الثمامة.