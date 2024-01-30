3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد



أبوظبي (وام)

أحرز لاعبو نادي أبوظبي لألعاب القوى 3 ميداليات ذهبية لفئات الناشئين والناشئات والسيدات في بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى، والتي أقيمت على ملاعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 180 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية وأندية الدولة.

وأكد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، أن النتائج الإيجابية التي يحققها لاعبو ولاعبات النادي في مختلف البطولات، ثمرة لتطبيق الخطط الاستراتيجية المدروسة والمستدامة في النادي، من أجل تجهيز لاعبيه ولاعباته للمنافسة الداخلية والخارجية، وصعود منصات التتويج بمختلف المحافل.

وأوضح أن النادي ومع الإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس الاتحاد لفئات الناشئين والناشئات، اكتشف العديد من المواهب الإماراتية الواعدة التي سيكون لها دور كبير مع المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، في إطار مشروع تأهيل أبطال أولمبيين قادرين على تحقيق طموحات الرياضة الإماراتية.

وأضاف: النادي سيواصل العمل مع اتحاد ألعاب القوى من أجل تطوير المواهب، ودعمها، وتوفير البيئة المناسبة لهم من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، بجانب سعي النادي الدائم إلى تنظيم البطولات المختلفة، والتي ينعكس مردودها على لاعبيه ولاعباته.

وعن استضافة النادي عدداً من النجوم الدوليين لألعاب القوى، أوضح الزعابي أن ذلك يأتي في إطار حرص النادي على دعم وتأهيل لاعبيه، خاصة الناشئين، من خلال المساهمة في تواصلهم مع هؤلاء النجوم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة، حيث شهدت الفترة الماضية زيارة البطلة العالمية في الوثب الطويل الينا روتارو، والبطلة الأولمبية التونسية حبيبة الغريبي.