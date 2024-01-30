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الرياضة

قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير

قرعة دور الـ 16 للكأس 5 فبراير
30 يناير 2024 14:31

دبي (الاتحاد)
يُجري اتحاد الكرة في السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل في فندق إرث في العاصمة أبوظبي، مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024.
وقال عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات: «بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، جزء أصيل من إرثنا وتاريخنا الرياضي العريق، وتعد البطولة الأغلى في مسابقاتنا المحلية، ومناسبة وطنية نعّبر من خلالها عن وفائنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة، التي تدعم وتهتم بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة، حتى أصبحت دولتنا الحبيبة عاصمة للأحداث الرياضية القارية والعالمية».
وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات: «يبذل اتحاد الكرة جهداً كبيراً من أجل تنظيم مباريات الكأس الغالية بأفضل صورة، ونحن نشكر إدارات الأندية على تعاونها المستمر معنا، لكي تبقى كأس رئيس الدولة عنواناً بارزاً من عناوين الكرة الإماراتية، ومصدراً مهماً من مصادر قوتها».
وأشار عبيد سالم الشامسي إلى أن فرق عمل إدارات الاتحاد المختصة تواصل تحضيراتها النهائية لانطلاق منافسات دور الستة عشر لأغلى الكؤوس في شهر فبراير المقبل، متمنياً التوفيق والنجاح في تقديم إضافة مميزة لهذه النسخة.

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