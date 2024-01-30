«نجم البايرن» هدف الريال بعد مبابي!



أنورإبراهيم (القاهرة)

اعتاد ريال مدريد الإسباني أن يفوز بمعاركه الخاصة بالتعاقد مع لاعبين جدد يريدهم بالفعل، غير أن محاولاته للفوز بالنجم الكندي الشاب ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الألماني، تواجه تعقيدات كبيرة نتيجة احتمال دخول منافسين كبار آخرين.

وينتهي عقد ديفيز في صيف 2025، وتسعى إدارة «الميرينجي» إلى ضمه منذ الموسم الماضي، وأبدت استعدادها لدفع مابين 40 و50 مليون يورومقابل الحصول على خدماته هذا العام وتحديداً الصيف القادم.

وفي الوقت نفسه تبذل إدارة البايرن جهوداً مكثفة من أجل التجديد لديفيز، ولكن اللاعب لم يستجب حتى الآن، ويبدو إنه يرغب في الرحيل فعلاً، ولهذا أصبح «البافاري» مضطراً للقبول بعقد اتفاق مع الريال، إذا كان يريد أن يكسب بعض المال من وراء بيع النجم الكندي.

وذكرت صحيفة ذا أتليتك إنه يتعين على ديفيز أن يرفض أي عروض يقترحها البايرن عليه إذا كان يرغب بالفعل في الانتقال إلى ريال مدريد، ليكون إلى جوار صديقه النمساوي ديفيد ألابا. غيرأن الصحيفة أشارت إلى أن عرض البايرن على اللاعب أكبربقليل حتى الآن من عرض الريال.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة ديلي ميرورالإنجليزية إن مانشستر سيتي وتشيلسي يفكر في الحصول على خدمات الدولي الكندي، الأمرالذي يعقد الأموربالنسبة للريال الذي لن يقدم للاعب راتباً كبيراً، لأنه مطالب بدفع مبلغ أكبر للبايرن، يزيد على مايمكن أن يدفعه منافسوه الإنجليز، المهم أن يحصل أولاً على «الضوء الأخضر» من جانب اللاعب بالموافقة على الانضمام لصفوفه ليبدأ الريال مفاوضاته مع ناديه الألماني في ظل هذا الخيار.

ولم تتأكد حتى الآن الأنباء التي تشيرإلى اهتمام مانشسترسيتي وتشيلسي بالحصول على خدمات اللاعب، وفي حالة تأكدها، فإن الريال لن يدخل على، حد قول صحيفة ذا أتليتك، في «مزايدة» على اللاعب وإنما قد يتحول للحصول على توقيع المدافع الإسباني ميجويل جوتيريز لاعب جيرونا، والذي سبق له اللعب لريال مدريد في سن صغيرة، ثم قام الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني الأسبق بتصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2019، وشارك لأول مرة مع الريال في 21 أبريل 2021، حيث نزل بديلاً في فوزالفريق 3/صفرعلى قادش في الليجا، بينما لعب أساسياً للمرة الأولى في 15 مايو 2021 أمام غرناطة.

ورغم ذلك ذكرت بعض المصادرالصحفية الإسبانية إن ألفونسو ديفيز يبقى هو الهدف الرئيس لريال مدريد، بعد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان.