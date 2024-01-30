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الرياضة

دبي تحتضن تحدي التأهل إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية

دبي تحتضن تحدي التأهل إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية
30 يناير 2024 18:15

دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة للنسخة الـ 14 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، عن المسارات والقمصان الرسمية وتفاصيل هذا الحدث الدولي، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات «جران فوندو» العالمية للدراجات الهوائية، ويقام في دبي يوم 25 فبراير المقبل، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة ألبورج بالدنمارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه: علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ووارويك جيرد مدير عام التسويق لمجموعة سبينس، وستيوارت هويسون رئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن أبرز القمصان التي يرتديها أبرز الدراجين المشاركين في السباق، كما تم استعراض مسار السباق، الذي يمتد لمسافة 94.1 كم بداية من إكسبو دبي ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، جميرا جولف إستيت، والقرية العالمية، وغيرها من المناطق الخلابة ليستمتعوا بالمناظر البديعة بدبي، وينتهي السباق في ذات مكان الانطلاق بمدينة إكسبو.
وقال علي عمر «نحن فخورون بتنظيم النسخة الرابعة عشرة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يواصل هذا الحدث الدولي الرائع تحقيق النمو في أعداد المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 3800 مشارك من مختلف دول العالم، وما زال التسجيل مستمر لاستقطاب المزيد من المتسابقين، لقد أصبح هذا السباق حدثاً استثنائياً يتطلع إليه محبو رياضة الدراجات الهوائية بكل حماس سواء من المقيمين داخل الدولة أو من خارجها».

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