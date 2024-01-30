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تشافي: أشعر كل يوم بأنني لست في المستوى.. جوارديولا أخبرني ذلك!!

تشافي: أشعر كل يوم بأنني لست في المستوى.. جوارديولا أخبرني ذلك!!
30 يناير 2024 18:07


برشلونة (أ ف ب)
قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس الثلاثاء إنه شعر «بالتحرر» بعد أن أعلن السبت قراره بترك منصبه في نهاية الموسم، معربًا عن أسفه للضغوط الهائلة المحيطة بالنادي الكاتالوني، وأوضح تشافي خلال أول ظهور صحفي له عقب إعلان الرحيل: «أنت تشعر كل يوم بأنك لست في المستوى. لقد حدث هذا لجميع المدربين: بيب جوارديولا أخبرني ذلك، وحدث ذلك لإرنستو فالفيردي، ورأيت لويس إنريكي يعاني».
وكان لاعب الوسط السابق البالغ من العمر 44 عاماً والذي تألق كلاعب لمدة 17 عاماً بقميص البلاوجرانا، قال مراراً وتكراراً إن تدريب ناديه الأم كان «حلماً»، بعد تجربته الأولى في قطر مع فريق السد، لكن مثل العديد من الفنيين الذين سبقوه، انهار تشافي أخيرًا تحت الضغط، معلنًا أن تدريب برشلونة كان في نهاية المطاف «قاسيًا وغير مريح»، بعد الخسارة المذلة أمام فياريال 3-5 السبت في المرحلة الثانية والعشرين والتي أدت إلى تخلف حامل اللقب بـ10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني.
وأوضح المدير الفني الكاتالوني: «علينا أن نفكر، لدينا مشكلة بالنظر إلى متطلبات هذا المنصب»، مضيفًا أنه كان لديه «انطباع بالمخاطرة بحياته في كل لحظة» كمدرب.
وتابع تشافي «لقد حررني الإعلان عن رحيلي على المستوى الشخصي، لكني أبقى متحفزاً جداً»، داعياً إلى «الوحدة» داخل مجموعة يدب الشك داخل صفوفها والتي اجتمعت أمس خلال مأدبة تم تنظيمها في منزل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويلتقي برشلونة مع أوساسونا الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين حيث سيكون مطالباً بالفوز للحفاظ على الأمل الضئيل للاحتفاظ بلقبه. 

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