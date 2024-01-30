بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو تنطلق الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)

تعود أجواء الحماس والتشجيع ولحظات الفخر مجدداً مع انطلاق منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في مبادلة أرينا بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة الجمعة بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر (4 -13) في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، فيما يتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «نهنئ أسرة الجو جيتسو وجماهير الرياضة على امتداد الوطن لانطلاق موسم جديد نأمل فيه أن يمثل امتداداً لنجاحات الأعوام الماضية، ويواصل فيه أبناء وبنات الوطن إنجازاتهم على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية والأكاديميات في المحافل المختلفة، وفي ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ثقتنا بلا حدود في تحقيق كافة المستهدفات وأبرزها الحفاظ على الريادة العالمية».

ويضيف: تعكس بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد وفقاً لأعلى المعايير العالمية، المكانة الراسخة للدولة وللعاصمة أبوظبي كموطن عالمي للرياضة، ووجهة تستقطب نخبة الرياضيين المحترفين من شتى أنحاء العالم. كما تسلط الضوء على الجهود الحثيثة للاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في توفير منصة تتنافس من خلالها أفضل مواهب الجوجيتسو العالمية، وبيئة محفزة ومشجعة للاعبين لتحقيق الإنجازات.

وتابع: تعتبرالبطولة إحدى المحطات السنوية المهمة ضمن أجندة الاتحاد، لا سيما أنها بطولة شاملة تستهدف الفئات العمرية المختلفة من حملة مختلف الأحزمة ابتداء من الأطفال مروراً بالناشئين والشباب والمحترفين ووصولاً إلى فئة الأساتذة. كما توفر البطولة منصة بارزة للرياضيين لتعزيز وتطوير مهاراتهم من خلال التنافس على مستوى عالمي، والعمل على تحسين معدلات اللياقة البدنية مع بداية الموسم الجديد الذي يعِد بأن يزخر بالبطولات القوية وصولاً باللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة للمنافسة على أعلى المستويات وتوسيع آفاقهم وتطوير استراتيجياتهم الرياضية.

وأضاف:توفر البطولة محطة مثالية تستقطب نخبة اللاعبين المحترفين محلياً وعالمياً من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث تحمل مشاركتهم أهمية كبرى من حيث القيمة الفنية وإلهام الأبطال الصاعدين وجذب الجماهير، حيث يظهر اللاعبون مستويات متقدمة من التقنيات على البساط، ما يشجع الجيل الصاعد من اللاعبين على الاقتداء بهم وتحسين مهاراتهم والسعي نحو الارتقاء بمسيرتهم الرياضية.

وأشاد الشامسي بالدور الكبير للأسر والعائلات في تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة، وحثهم على الاستفادة من خطط وبرامج وبطولات الاتحاد التي تسهم في صقل مواهب اللاعبين وإعدادهم بالشكل الأمثل لاحتراف رياضة الجو جيتسو، مشيداً بتواجدهم الدائم خلف أبنائهم في المدرجات وأهمية ذلك في تشجيعهم على البذل والتفاني ما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسة.

بدوره يقول طارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: AJP» اكتملت تحضيراتنا واستعداداتنا لإطلاق البطولة التي تُعد واحدة من أهم الفعاليات بالنسبة لرياضيي الجو جيتسو، والأندية والأكاديميات المحلية والعالمية.

ويضيف البحري: تنظّم رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أكثر من 200 بطولة على مستوى العالم، تتنوع بين جولات AJP الدولية والوطنية والقارية وبطولات جراند سلام في كبرى العواصم العالمية، وصولا إلى أكبر البطولات على الإطلاق وهي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي تمنح كل منها نقاطاً تصنيفية تتراوح من 600 إلى 4000 نقطة. وتعتبر بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو من البطولات المهمة للاعبين حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول 1,000 نقطة تضاف إلى تصنيفهم المعتمد لدى الرابطة وهو ما يفسر الإقبال الكبير للمشاركة فيها من داخل الدولة ومختلف دول العالم.

ونوّه البحري بأهمية جمع النقاط التصنيفية مع بداية الموسم، لا سيما أن هذه النقاط تساعد اللاعبين على الارتقاء بتصنيفهم المحلي والقاري والعالمي، وبالتالي تعزز فرصهم للاستفادة من مزايا استثنائية يوفرها الاتحاد للاعبين الأعلى تصنيفاً مثل الحصول على مكافآت السفر الخاصة بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والاستفادة أيضاً من أفضلية القرعة الخاصة بنزالات الدور التأهيلي خلال البطولةـ ولعل القيمة الكبرى تكمن في إمكانية الوقوف على السجادة الحمراء الخاصة بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

ويقول إيجور سيلفا، مدرب أكاديمية كوماندو جروب: تفتتح بطولة الإمارات الوطنية سلسلة مشاركاتنا لموسم 2024، حيث بذل لاعبونا جهوداً كبيرة في التدريب، ولا سيما مع وجود الكثير من الفعاليات على مدار العام. وأتمني أن تشكل مشاركتنا في هذه البطولة بداية موفقة للموسم الجديد. ونلمس اليوم التطور الكبير لرياضة الجو جيتسو على صعيد الأندية والرياضيين، ما يضفي على المنافسات مزيداً من التنافسية والجاذبية، ويدفعنا في الوقت ذاته إلى تعزيز جهودنا لتطوير النواحي الفنية لدى اللاعبين، وتحسين جاهزيتهم على الصعيدين الذهني والبدني. ونحن على أتم الاستعداد لخوض النزالات والمشاركة في مختلف بطولات الموسم، ونطمح إلى تحقيق نتائج جيدة.